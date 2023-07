Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tóch energietoeslag voor groep die eerst buiten de boot viel

Uitwonende studenten krijgen toch energietoeslag. Ze krijgen een tegemoetkoming van 400 euro voor het volgende studiejaar. Daarvoor heeft minister Carola Schouten zojuist een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar niet alle uitwonende studenten kunnen er gebruik van maken.

Studenten vielen vorig jaar buiten de boot voor de compensatie voor hoge energiekosten. Dus dat werd bibberen in studentenhuizen, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar de rechter oordeelde in Amsterdam dat die uitsluiting onterecht was. In Utrecht besloot de gemeente zelf een aantal studenten alsnog de toelage toe te kennen.

Minister komt over de brug

Toch komt het ministerie van Sociale Zaken nu over de brug voor een deel van de studenten. Je moet dus uitwonend zijn en bovendien moet je recht hebben op een aanvullende beurs, die is bedoeld voor studenten van wie de ouders een relatief laag inkomen hebben. DUO gaat eenmalig het bedrag uitkeren. Wanneer het bedrag wordt overgemaakt is nog niet bekend.

De energietoeslag geldt niet voor studenten die langer over hun studie doen en dus geen recht meer hebben op de prestatiebeurs. Van hen weet DUO namelijk niet of zij zelfstandig wonen of nog bij hun ouders. „Het kabinet doet de komende periode een ultieme poging om uit te zoeken hoe het de studenten die dat nodig hebben tegemoet kan komen voor de gestegen energiekosten”, laat het ministerie van Sociale Zaken weten.

Energietoeslag te laag volgens vakbond

Het bedrag is lager dan de 1300 euro waar anderen met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken bij de gemeente. Bovendien konden deze huishoudens dat twee jaar op rij aanvragen. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is dat bedrag veel te laag en voor te weinig mensen beschikbaar, laat voorzitter Elisa Weehuizen aan de Telegraaf weten. „Het is een beetje uit de lucht geplukt”, zegt Weehuizen. „Gezien de financiële situatie van studenten, vooral als zij zelfstandig wonen, is het niet genoeg. Het moet richting het bedrag voor alle minima, 1300 euro.”

Uiteindelijk komen volgens berekeningen van de LSVb 100.000 van de 800.000 studenten in aanmerking voor de energietoeslag.