#310 ‘Jullie gaan toch niet nu al naar een festival?’

Gio’s moeder wil geen moment missen van Liam en staat erop dat ze twee keer in de week mag langskomen. Dit tot grote ergernis van Maud. Haar schoonmoeder heeft namelijk overal iets op aan te merken. Maud uit haar frustratie bij Gio en dat maakt het er niet gezelliger op…

Ik ben kennelijk op de bank in slaap gevallen, want ik schrik wakker van Liam zijn gehuil. Mijn nek doet pijn en ik baal dat Gio mij niet even wakker heeft gemaakt om te zeggen dat ik beter in bed kon gaan liggen. Het is inmiddels 03.00 uur en ik geef Liam de borstvoeding, terwijl Gio lekker doorslaapt. Waarom kunnen mannen geen borstvoeding geven? Dat zou het zoveel makkelijker maken.

Rotnacht

De volgende ochtend biedt Gio gelijk zijn excuses aan. Hij snapt dat het wat veel is om twee dagen in de week met mijn schoonmoeder door te brengen. „Maar als je straks gaat werken, is mijn moeder de ideale oppas.” Ik snap niet hoe dit kan, maar op een of andere manier had ik daar nog helemaal niet aan gedacht. Het is natuurlijk heel fijn dat mijn schoonmoeder dan wil oppassen. „Maar tot die tijd trek ik het niet om twee dagen per week je moeder over de vloer te hebben!”, snauw ik naar hem. Ik heb een rotnacht gehad en ik kan er niet veel bij hebben. Gio brabbelt dat hij zal nadenken over een oplossing en vertrekt dan naar werk.

Ik kruip achter mijn computer om wat mails weg te werken en ik besef dat ik over iets meer dan drie weken ook weer aan de bak moet. Mijn hoofd staat er nog niet helemaal naar. Ik heb veel zin om weer te werken, maar ik vraag me gewoon af hoe ik straks alles ga combineren. De rest van de middag ruim ik wat op en probeer ik tickets te scoren voor Wildeburg, een festival waar Gio en ik allebei al jaren heel graag heen willen. Het is ons nog nooit gelukt om kaarten te krijgen, maar via via kun je nog mee doen aan een loting.

Zin om los te gaan

Na drie uur proberen is het me eindelijk gelukt, het is een wonder, maar ik heb twee tickets kunnen scoren voor de zondag! Ik heb zoveel zin in een dagje onbezorgd dansen en losgaan. En ik denk dat het ook wel goed is als Gio en ik weer eens lekker samen gaan feesten. Van tevoren heb ik al even gecheckt of er een kolfruimte is op het festivalterrein, want ik moet natuurlijk wel gewoon kunnen kolven. Met een beetje geluk kan ik dan twee cocktails drinken.

Het is een hele andere manier van uitgaan dan een jaar geleden, maar ik kan niet wachten! Enthousiast bel ik mijn moeder op en vraag haar of ze aanstaande weekend misschien op zondag wil oppassen. Mijn moeder heeft al een feestje van een collega van Willem. Even twijfel ik om mijn schoonmoeder te vragen, maar ik hoor haar al zeggen: „Je gaat toch niet nu al naar een festival?”

Ik kan natuurlijk vragen of mijn vader wil oppassen, maar ik weet niet of hij daar wel zin in heeft en of hij weet hoe het moet. Ik besluit hem maar gewoon te bellen. „Pap, ik heb een vraag…”

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.