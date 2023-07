Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Op mijn elfde was ik al ondernemer’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 26-jarige Dexter, die samen met zijn moeder een onderneming runt.

Naam: Dexter

Leeftijd: 26

Beroep: ondernemer, eigenaar Riddle Story

Woonsituatie: samenwonend met partner in huurhuis

Bruto maandsalaris: tussen de 4500 en 5500 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Werd er thuis over financiën gesproken?

„Geld werd gebruikt om leuke dingen mee te doen. Er werd wel verteld dat het niet de bedoeling is om alles uit te geven. Wat dat betreft ga ik zelf nog weleens de mist in. Maar geld werd gebruikt om leuke dingen te doen met elkaar. We waren niet extreem rijk, maar er waren ook geen geldzorgen. We hadden het goed.”

We waren niet extreem rijk, maar er waren ook geen geldzorgen.

„We kregen zakgeld. Daarmee probeerden onze ouders ons bij te brengen hoe met geld om te gaan. In ruil voor dat zakgeld werd er wel verwacht dat we meehielpen in het huishouden: tafeldekken, koken, de vaat opruimen. Vaak spaarde ik dan even ergens voor en dan gaf ik alles weer uit.”

Wanneer ging je voor het eerst zelf werken?

„Op mijn elfde schreef ik voor het eerst een vof in bij de Kamer van Koophandel. Ik was handig met websites bouwen. In plaats van te wachten op opdrachten, bouwde ik zelf sites voor de lokale bakker of kapper en ging ik naar hen toe om de boel te verkopen.

Op mijn elfde bouwde ik sites voor de lokale bakker.

Waar het ondernemen vandaan komt, weet ik niet. Ik heb altijd al wat moeite gehad met autoriteit. Waarschijnlijk wilde ik mij op een bepaalde manier afzetten. Als je start met werken begin je met een salaris van 2,50 euro per uur, waarbij anderen bepalen wat je wel en niet mag doen. Ik dacht dat ik het allemaal wel beter wist. En achteraf denk ik ook dat ik goede ideeën had.”

Zou je voor een baas kunnen werken?

„Ik heb een maand op de retentie-afdeling afdeling van NRC gewerkt. Ik was net verhuisd naar Amsterdam, zij hebben een kantoor op een prachtige locatie, op het Rokin. Het leek me een goede manier om mensen te ontmoeten en een netwerk op te bouwen. Uiteindelijk heb ik daar een maand gewerkt.

Als ik om half negen moest beginnen, dan kwam ik bij wijze van spreken om twee minuten voor half aan. Daar werd ik dan op aangesproken, dat ik eerder moest komen – eigenlijk een kwartier te vroeg, dus. Dat leverde discussies op. Die rechtszaak onlangs laat zien dat ik eigenlijk gelijk had. Voor een baas werken, dat gaat niet meer gebeuren.”

Heb je altijd van je eigen ondernemingen kunnen leven?

„Ja, eigenlijk wel. Zo’n 2,5 jaar geleden ben ik samen met mijn moeder gestart met Riddle Story. Mijn moeder was verhuisd naar Amerika, het was volop Covid-tijd en dat bracht ons op dit idee. We bouwen samen onboarding strategieën voor bedrijven. In eerste instantie heb ik zelf zo’n 50.000 euro geïnvesteerd, geld dat ik heb verdiend met vorige ondernemingen.

In eerste instantie heb ik zelf zo’n 50.000 euro geïnvesteerd.

Het ondernemen zat eigenlijk niet in de familie. Mijn ouders hebben wel beiden altijd hoge functies bekleed binnen organisaties, maar zelf ondernemen was er nog niet bij. Het is leuk om nu samen met mijn moeder gesprekken over het bedrijf te kunnen voeren. We kunnen heel direct zijn en maken samen afwegingen. Als we een nieuwe verkoper in de arm nemen, leveren we dan eigen loon in? En voor welke periode? Wanneer levert het genoeg op? Dat maakt het ondernemen heel leuk.”

Hoe kijk jij naar geld?

„Ik zie geld als vloeibaar. Daarmee bedoel ik dat je het uitgeeft zolang je het niet nodig hebt, maar alles wat je liefde en aandacht geeft, dat groeit. Als ik tijd en energie in mijn bedrijf steek, dan levert dat uiteindelijk ook weer geld op. Ik doe mijn werk met liefde en ik zie het als een hobby, maar dat betaalt zich ook financieel uit.

Geld is uiteindelijk maar gewoon een bedrag, de ene keer heb ik meer, dan weer minder. Maar als er geld nodig is, dan komt het altijd wel weer goed, zolang ik daar voor werk. Op cruciale momenten kwam er tot nu toe altijd wel weer een grote opdracht binnen of deed zich een nieuwe investeerder aan.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Nee, om een maaltijd op tafel heb ik me nooit zorgen gemaakt. Ik heb weleens een incassobureau achter me aan gehad omdat ik ergens een rekening had gemist van 200 of 300 euro, maar dat is het wel.”

Vind je het belangrijk een buffer achter de hand te hebben?

„Nee, zo sta ik niet in de wedstrijd. Mijn spaarpot is mijn bedrijf. Dat is soms spannend, want dat is het risico van ondernemen. Maar ik onderneem niet om iedere maand 10.000 euro over te houden. Bijna alles wat we verdienen gaat terug in het bedrijf omdat we willen groeien. Maar zolang ik een laptop heb, kan ik geld verdienen. Daar ben ik van overtuigd.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nee, het is natuurlijk lekker, maar over twee minuten zou het dan bij wijze van spreken weer op zijn. Dan wil je weer 1000 euro extra. Ik zou daar geen leuker leven van krijgen.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Jawel, je kunt zeker te veel hebben. Vanaf één miljard euro zou het bijvoorbeeld niet meer leuk zijn. Dan moet je jezelf even eventuele kinderen gaan beschermen en het is dan eigenlijk niets meer waard. Dan maak je het steeds gekker. Mijn vriendin en ik zijn zelf al bijna verpest als het op uiteten gaan aankomt, het is nog wel speciaal, maar we weten ook dat het altijd kan. Dan zoek je steeds weer iets nieuws.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, 100 procent. Geld deel ik echt met mensen om mij heen. Wat is geld op de bank nou eigenlijk? Dat zijn gewoon digitale getallen. Als ik uiteten ga dan zet ik het liefst de hele tafel vol, ik geef graag cadeaus aan mijn vriendin. En als het even wat minder is een periode, dan is dat ook prima.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ja, geld maakt gelukkig. Niet zozeer het geld zelf, maar wel wat je met geld kunt doen. Geld maakt dat je het leven kunt leiden dat je wil. Intrinsiek maakt geld niet gelukkig, maar het maakt het wel makkelijker geluk op te zoeken.”

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Meer artikelen lezen over Geld & Carrière? Dat kan hier.