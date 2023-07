Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaak alle ov-fietsen al weg op stations: deze website voorkomt dat je misgrijpt

Wie de ov-fiets pakt, moet er vaak snel bij zijn. Steeds vaker zijn de blauw-gele huurfietsen niet meer te krijgen op Nederlandse treinstations. Zeker op drukke dagen zijn de fietsen van de NS vaak al ‘s ochtends allemaal weg. Om verrassingen te voorkomen is er een website om van tevoren te checken of er nog fietsen beschikbaar zijn.

Want wie nu een ov-fiets wil, vangt vaak bot, erkent een woordvoerder van de NS tegenover het Nederlands Dagblad. Verspreid over driehonderd locaties zijn er 21.500 blauw-gele huurfietsen, maar die zijn zó populair dat reizigers nogal eens misgrijpen. Op stations zoals Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal is het op sommige dagen in de ochtendspits zo druk, dat de honderden fietsen daar al vroeg op de dag allemaal weg zijn.

Tekort aan ov-fietsen op stations

Ook de Fietsersbond herkent het tekort. Het speelt in elk geval in de vier grote steden, zegt Wim Bot van de bond. Op Utrecht Centraal zijn elke dinsdag- en donderdagochtend alle fietsen weg, is de ervaring van de medewerkers van de Fietsersbond, die er hun kantoor hebben. „Ik zag gisteren op sociale media een foto voorbijkomen van de grote fietsenstalling in Amsterdam-Centraal, die helemaal leeg was. Alle achthonderd fietsen waren weg.”

Maar het probleem speelt niet alleen ‘s ochtends en in de grote steden, zo laat een steekproef zien. Ook is het tekort merkbaar midden op de dag. Zo waren op dinsdagmiddag om half drie maar zes van de 330 fietsen beschikbaar bij station Zwolle en maar zeven van de 419 op station Nijmegen.

Verrassingen voorkomen? Check deze website

De ov-fiets was door corona helemaal weg, maar is nu al een tijdje helemaal terug in het straatbeeld. De populariteit groeit met de maand. Vorige maand was er zelfs sprake van een verhuurrecord. Nog nooit werden zoveel ov-fietsen uitgeleend als in de eerste week van die maand. Het mooie weer speelde daar vermoedelijk ook een rol in, zegt de NS.

Wie vooraf verrassingen wil voorkomen en wil checken of er nog genoeg ov-fietsen zijn, kan de beschikbaarheid checken op ovfietsbeschikbaar.nl.