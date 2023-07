Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Code rood voor delen Nederland, treinverkeer stil in Noord-Holland en Flevoland

Metro schreef het gisteren al: de 30 graden komen eraan, maar eerst moeten we een stormachtige woensdag doorstaan. En precies hoe stormachtig die woensdag – vandaag dus – wordt, blijkt nu. Het KNMI heeft namelijk voor delen van het land code rood afgekondigd. Eerst was in die plekken, en in veel andere plekken in het land, sowieso dus nog code oranje of geel van kracht. In Noord-Holland en Flevoland wordt het treinverkeer stilgelegd vanwege storm Poly.

Code rood geldt voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. Met dit zwaarste weeralarm dat het instituut kan afgeven, wordt gewaarschuwd voor een weersituatie die voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen, dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn.

Eerder had het KNMI nog code oranje afgegeven vanwege zware windstoten voor Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, het IJsselmeer, de Wadden, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en code geel voor de rest van het land. Er kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen, aldus het weerinstituut.

In Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied komen vanochtend zeer zware windstoten voor van 100 tot 120 kilometer per uur, verwacht het KNMI.

In de eerste helft van de middag neemt de wind naar verwachting weer af.

Code rood afgekondigd, treinverkeer stil

Vanwege dus code rood in het noordwesten van het land raadt Rijkswaterstaat mensen aan hun reis uit te stellen. Automobilisten met een caravan of lege aanhanger wordt geadviseerd niet de weg op te gaan in verband met zware windstoten.

De NS gaat een stap verder en neemt het heft in eigen handen: vanaf 08.30 uur legt het spoorwegbedrijf het treinverkeer in Noord-Holland en Flevoland stil. De storm is volgens de NS „aanzienlijk zwaarder dan verwacht” en daarom neemt de spoorwegmaatschappij extra maatregelen, staat op de website.

Vanaf 09.30 uur wordt ook het treinverkeer boven Amersfoort stilgelegd. In eerste instantie meldde de NS dat dit al om 09.00 uur zou ingaan, maar die informatie werd later aangepast. Ook rond Zwolle stoppen de treinen vanaf 09.30 uur met rijden vanwege de storm. Hoelang deze situatie overal duurt, is niet bekend. Arriva heeft het treinverkeer in Friesland en Groningen stilgelegd. De GVB laat bussen en trams niet rijden.

Storm Poly zorgt voor geannuleerde vluchten vanaf Schiphol

Ruim 300 vluchten op Schiphol zijn vandaag geschrapt vanwege het slechte weer, meldt een woordvoerster van de luchthaven. Volgens haar kan dat aantal nog oplopen. Door zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, regen en slecht zicht, kunnen vliegtuigen nauwelijks landen of vertrekken.

Schiphol liet afgelopen nacht al weten dat er tussen 09.00 en 15.00 uur niet of nauwelijks van en naar de luchthaven gevlogen kan worden.

Gisteren waren de gevolgen van de storm ook al te zien, zoals bij deze caravan die ‘ervandoor ging’: