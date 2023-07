Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koning filmt trots hoe prinses Alexia de vlag hijst op Paleis Huis ten Bosch

Prinses Alexia heeft haar diploma zak en dus gaat de vlag uit op Paleis Huis ten Bosch! Op Instagram deelt Het Koninklijk Huis een video van de 18-jarige prinses die met een grote glimlach de vlag met haar schooltas eraan hijst.

Een zeer trotse Willem-Alexander heeft de video gemaakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

United World College of the Atlantic

Afgelopen week behaalde Prinses Alexia haar Internationaal Baccalaureaat aan het United World College of the Atlantic. De eerste vier jaar van haar middelbare schooltijd bracht ze door op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Sinds 2021 studeerde ze in Wales.

In mei rondde de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima haar examens af. Alexia zat in de klas met Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia.

Alexia neemt tussenjaar

De 18-jarige prinses neemt nu een tussenjaar. Net zoals Amelia dat deed na haar middelbare school. De prinses gaf tijdens de jaarlijkse zomersessies aan dat het voor haar niet de beste keuze is om meteen door te gaan studeren. „Ik wil nog heel even wachten, ik ben nog niet klaar om die stap te zetten. Ik heb twee heel bewogen jaren gehad en denk dat het beter is voor mij als ik dan heel even een tussenjaar neem.”

Wat ze precies gaat doen in dat tussenjaar, dat weet ze nog niet. „Beetje reizen, werken en van alles”, zei Alexia over de invulling van dat jaar. De prinses zei dat er „heel veel plannen” zijn, maar er is „nog niets gepland”.

Voor de prinses is het in ieder geval belangrijk om er te zijn voor haar zus Amelia, die uiteindelijk de rol van koningin op zich zal nemen. „Mijn zus stapt over lange tijd in een grote rol en wat mij heel belangrijk lijkt is dat ik haar steun. Zowel Ariane als ik. Dat wij haar steunen waar dat moet en waar dat kan, maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen ambities die ik achterna wil gaan.”