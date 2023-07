Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef om influencer die net doet alsof ze het strand opruimt, maar al het afval laat liggen zodra camera uitgaat

Een bizarre video is opgedoken. Hierin zien we hoe een influencer net doet alsof ze heel nobel het strand opruimt, maar alles achterlaat zodra haar vriendin stopt met filmen.

De video doet veel stof opwaaien.

Influencer doet net alsof ze het strand opruimt

In het filmpje is te zien dat een vrouw twee vuilniszakken met stokken vult, terwijl een andere vrouw alles vastlegt. Om het nog wat kracht bij te zetten, zien we haar tegen de wind inlopen terwijl ze net doet alsof ze de vuilniszakken zo zwaar zijn dat ze moeite heeft vooruit te komen. „Een Oscarwaardige performance”, vindt de TikTokker die het filmpje oorspronkelijk deelde. Als kers op de taart doet de vrouw een vreugdedansje.

En dan komt het moment waar iedereen over valt: de dames kijken de video nog even na en maken dan aanstalten om te vertrekken. Zónder hun vuilniszakken. Kortom: in plaats van te zorgen voor minder zwerfafval, laten ze juist meer afval achter. Een getuige van het incident schreeuwt hen nog na. „Hé, je hebt de tassen daar laten liggen. Je deed al die rare dingen met de tassen, zoals doen alsof je het afval opruimt. Ik heb naar je gekeken.” Maar haar kreet is voor dovemansoren bestemd. De vrouwen lopen zonder iets te zeggen weg.

TikTokker geschrokken van reacties

Het internet heeft inmiddels een heuse heksenjacht op de vrouwen geopend. Wie zij zijn, weet namelijk niemand. Radiopresentatrice Deanne Carbone werd gelinkt aan de beelden, maar die ontkent. Ze verzoekt met klem om haar en haar collega’s niet meer lastig te vallen. Ook waar het tafereel zich afspeelt lijkt niet helemaal zeker: sommigen zeggen Australië, anderen Bali.

Het filmpje werd de wereld ingeslingerd door TikTokker @thesocialjokr. Hij haalde de video van het privé-account van een vriend op Instagram. Hij zegt geschrokken te zijn van de haatreacties „Het was verkeerd en iedereen heeft het recht om verontwaardigd te zijn, maar sommige reacties op de video zijn net zo losgeslagen. Mensen willen hen iets aandoen als ze erachter komen wie ze zijn. Ik geef hen het voordeel van de twijfel en bid dat ze gewoon niet beter weten wat de gevolgen van hun acties zijn.”