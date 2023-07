Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Makers visvrije tonijn failliet, maar vooral verbazing dat het bestaat: ‘Wie wil dat nou?’

Een Nederlandse producent van visvrije tonijn is failliet, zo werd gisteren bekend. Hartstikke ellendig voor de ondernemers achter het bedrijf natuurlijk, maar op sociale media gebeurt sinds het nieuws iets heel anders. Er wordt gejuicht dat dit ‘nepproduct’ uit de schappen verdwijnt. En er is heel veel verbazing. Verbazing over het feit dat visvrije tonijn überhaupt bestaat.

Niet dat tonijn altijd zo goed is (tonijn in blik vaak ‘een fout visje‘, schreef Metro ooit, maar wel al zeven jaar geleden). Maar nu is de maker van visvrije tonijn dus failliet. ‘Gaat kopje onder‘ kopte RTL Nieuws gisteren treffend. De naam van het bewuste bedrijf was bij de oprichting in 2020 ook raak: Seasogood, maar dat good van de bedenkers uit Den Bosch is nu verleden tijd.

Visvrije tonijn moest overbevissing tegengaan

Zelf noemde Seasogood de visvrije tonijn ‘namaaktonijn’. Volgens RTL Nieuws verwachtten de ondernemers dat deze visvervanger snel winstgevend zou zijn, maar dat is niet gelukt. De gedachte achter Seasogood was zo gek nog niet, want dat was ‘overbevissing tegengaan’.



‘Voor de liefhebbers van lekkere tonijn’

De website van Seasogood (‘Tasty Tuna Forever‘) is nog in de lucht. Het bedrijf presenteert of presenteerde zich als volgt: „Seasogood is er voor de liefhebbers van lekkere tonijngerechten. Een visvrij alternatief voor tonijn, rijk aan eiwit en omega 3-vetzuren. Met de smaak van de zee en plantaardig. Zo beschermen we de zeeën.”

🐟 Wat zit er in visvrije tonijn? In een Start Up of the Day-aflevering van ChangeInc werd vorig jaar verteld hoe visvrije tonijn wordt gemaakt: „De tonijn wordt gemaakt van Europese sojabonen. De tonijnstructuur kunnen we imiteren met sojabonen die onder druk en hitte een vezelachtige structuur krijgen die, net als tonijn, een beetje ‘uit elkaar valt’. Om de smaak van tonijn te imiteren, halen we zeewier en algen uit de zee.”

Veel reacties op bestaan visvrije tonijn

Maar goed, winstgevend is niet wat het geworden is. Nadat RTL het nieuws gisteren bracht, klonk er op Twitter geen medelijden voor de ondernemers. Integendeel, er heerste bijna woede over het feit dat visvrije tonijn bestaat en straks bestond (over dat laatste klinkt dan weer opperste vreugde). „Terecht, wie wil er nou neptonijn?”, laat Jaap aan de wereld weten. „Mooi. Visvrije tonijn… Alleen de naam klopt al niet”, vindt Monique. Roger klinkt over de visvrije tonijn vooral bot: „Man man wat een taalarmoede, visvrije tonijn. Ik wens ze veel jeuk toe en korte armpjes.” Marcel in wat nettere taal: „Het is vis noch vlees.” Daantje: „Hahaha, visvrije tonijn, volgens mij is tonijn nog altijd een vis.” Paul: „Visvrije tonijn, 100 procent dol fijn.”

Er zo zijn er meer reacties, werkelijk honderden en vaak met de strekking ‘wie verzint zoiets?’ en ‘weg met die vega-troep’. Ook klinken vergelijkingen als ‘ik ben een vader zonder kinderen’, ‘treinloze spoorwegen’ en ‘een huisloze woonwijk’.



"Visvrije tonijn" Eeuuhh…🤔🤔 Dus da's èn geen tonijn èn niet eens vis… WAAROM NOEM JE HET DAN ZO?https://t.co/h956sAvMTY — 𝕯𝖆𝖓 (@BraekelVon) July 24, 2023

