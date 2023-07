Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

OM baalt van brief aan klimaatactivisten die niet op Schiphol waren: ‘Ik was in de speeltuin’

Zeker drie klimaatactivisten die een waarschuwingsbrief van het Openbaar Ministerie (OM) hebben gekregen over een actie op Schiphol vorig jaar, zeggen daar niet aanwezig te zijn geweest. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) en Greenpeace hebben het vandaag ‘intimidatie’ genoemd. Greenpeace spreekt van vier onterechte brieven.

De Koninklijke Marechaussee (KMAR) onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat meldt het – inmiddels balende – OM vandaag.

Klimaatactivisten fietsten rondjes om vliegtuigen

De brief is gestuurd naar 176 mensen die op 5 november aan de actie op Schiphol deelgenomen zouden hebben. Ze blokkeerden privéjets zodat die niet konden opstijgen. Ook fietsten meerdere klimaatactivisten rondjes om de vliegtuigen. Volgens het OM is de brief gestuurd op basis van gegevens die door de marechaussee zijn aangeleverd. Die hield toen de demonstranten aan. Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat de gegevens van klimaatactivisten op Schiphol op basis van hun identiteit zijn geregistreerd.



Kirsten Verdel ‘een van de klimaatactivisten’

Een van de mensen die zo’n brief hebben gekregen is bestuurskundige en publicist Kirsten Verdel. Op Twitter (X), schreef zij gisteren over het ontvangen schrijven van het OM: „Dit is eh… een intimiderende brief van het Openbaar Ministerie, die ik vandaag bij thuiskomst vond. Gericht aan mij (naam zoals in paspoort). Het enige is: ik was 5 november 2022 niet bij een demonstratie op Schiphol, maar bij een binnenspeeltuin en een bruiloft elders. ?!?!”, aldus Verdel.

Verdel zegt dat ze verbaasd was over de waarschuwingsbrief. „Ik was er niet, maar krijg wel een brief waarin staat dat ik een misdrijf heb gepleegd.” Ze heeft het OM een brief gestuurd met bewijsmateriaal dat ze die dag niet op Schiphol aanwezig was. Ook heeft ze de officier van justitie gevraagd om opheldering en om de brief in te trekken.



OM zal gegevens vernietigen

Verdel vraagt zich ook af wat de gevolgen van de brief zijn. „Want je staat nu in een of meerdere databases, wat betekent dat dan? Kom je op een no-flylijst of wordt er op een andere manier een vinkje achter je naam gezet waar je later last van gaat krijgen?”

Het OM laat weten dat het „betreurenswaardig” is als inderdaad blijkt dat mensen onterecht de brief hebben gekregen. „Uiteraard zullen dan ook alle geregistreerde gegevens worden vernietigd”, aldus het OM. „Als er mensen inderdaad niet aanwezig waren, dan zullen er excuses volgen.” Kirsten Verdel is met het wissen van gegevens niet helemaal tevreden: „Ja, dat de geregistreerde gegevens dan worden vernietigt lijkt me wel het minimale, maar ik wil nu vooral ook weten hóe mijn gegevens ergens op een lijst zijn gekomen.”

👇 Reactie XR en Greenpeace „Het is vreemd en zeer zorgelijk dat het OM deze waarschuwingsbrief stuurt, zonder wederhoor. Het OM kan niet een strafrechtelijke beslissing nemen zonder vooraf de betrokkene in staat te stellen op de beschuldiging te reageren”, zeggen XR en Greenpeace. Volgens de organisaties is iedereen onschuldig tot het tegendeel is bewezen. „Deze intimiderende brief schaadt niet alleen het recht op een eerlijk proces, maar ook het recht op protest, dat juist zo fundamenteel is voor onze democratie.” XR en Greenpeace willen dat het OM alle verzonden brieven intrekt.

Kirsten Verdel: ‘De brief is echt’

Na haar tweet over onterecht beschuldigde klimaatactivisten van gisteren, kwam Kirsten Verdel later nog op haar melding terug. Blijkbaar trokken sommige mensen haar bericht in twijfel, want zij vervolgde met: „De brief is echt.”

Ene Folkert reageerde bijvoorbeeld op haar met: „Ach, ze hadden je al veel eerder een brief moeten sturen. Knettergek en doorgeslagen volkje activisten zijn jullie. Mensen als jullie maken mij alleen maar opstandiger met jullie gedram in plaats van dat ik begrip ga tonen voor jullie acties om mensen te frustreren. Zogenaamd vreedzaam.” Verdel daarop uiteraard: „Mensen als jullie? Waar heb je het over? Ik was er niet.”

Vandaag kwam Kirsten Verdel nog met een update:



