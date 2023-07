Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lekkere zomer laat voorlopig nog op zich wachten: ‘Onstuimige zondag’

Wie (nog) in Nederland is, zal er met smart op zitten te wachten: behaaglijk of warm weer dat past bij een lekkere zomer. We moeten je teleurstellen: die lekkere zomer is nog ver weg. De woorden die bij komend weekend passen: wisselvallig, zware windstoten, onstuimig…

Het is een heel ander verhaal dan momenteel in Zuid-Europese landen als Spanje, Italië en vooral Griekenland inclusief talloze bosbranden geldt. Op die plekken, waar veel Nederlanders nu vakantie vieren, heerst een hittegolf met zeer hoge temperaturen. Bereid je goed voor als je nog gaat, is de wijze raad. Dat geldt ook voor mensen die morgen met de auto op vakantie gaan: je rijdt namelijk de filefuik van een zwarte zaterdag in (hier lees je waar precies).

Zomer? Nee hoor: buien, onweer, hagel

Net als afgelopen week staat komend weekend in het teken van buien. De zomer is nog ver weg, meldt Weeronline. Soms stevige buien, waarbij onweer en zelfs hagel mogelijk zijn. „Toch zijn er ook fraaie zonnige momenten waarbij het best aangenaam zomerweer is”, belooft Wouter van Bernebeek van genoemde weerdienst. „De temperatuur stijgt zaterdag naar een graad of 23. Zondag valt de temperatuur enkele graden lager uit.”

Morgen een paar stevige buien

De eerste dag van het weekend gaat droog van start met flink wat zonneschijn. Het warmt daarbij lekker op, dus het is niet helemaal kommer en kwel als het om ‘zomer’ gaat. Morgen rond het middaguur ligt het kwik waarschijnlijk al tussen de 20 en 22 graden. Alleen vlak aan zee blijft het door de stevige wind iets frisser. Vanaf dat moment gaan echter snel stapelwolken ontstaan, die zich verspreid over het land tot actieve buien ontwikkelen. Bij de zwaarste buien komt ook onweer voor en dat zal vooral in het zuiden en oosten gebeuren. Een middag dus om de buienradar op je smartphone goed in de gaten te houden. Bij actieve buien zijn bovendien hagel en windvlagen tot rond 70 km/uur mogelijk.

Tussen de buien door schijnt ook ‘s middags de zon van tijd tot tijd. De middagtemperatuur schommelt rond 23 graden en dat is overwegend normaal voor deze tijd van het jaar. Wel waait het stevig met vlak aan zee soms een krachtige zuidwester, dat is windkracht 6. Elders in het land is de wind meestal matig.

Onstuimige zondag lijkt allesbehalve op zomer

In de nacht naar zondag verdwijnen de meeste buien tijdelijk en volgen er enkele opklaringen. Het kwik daalt dan naar ongeveer 15 graden. Zondag gaat vooral de wind opvallen. Langs de kust en in het Waddengebied kan het van tijd tot tijd hard waaien, dat is een windkracht 7. Daar zijn dan ook zware windstoten tot van 75-80 km/uur mogelijk. Niet alleen daar, maar ook elders in het land staat een stevige westenwind met kracht 4 tot 6.

Mensen die wachten op een fraai en rustig weertje dat veel beter past bij de zomer, moeten nog even geduld hebben. Het weerbeeld is zondag weliswaar vriendelijk met een afwisseling van zonnige momenten en stapelwolken, maar er kunnen wederom enkele buien ontstaan. Het wordt maximaal een graad of 21 en dat is aan de frisse kant voor de laatste dagen van juli. Zondagavond koelt het vervolgens vrij snel af.

Voorlopig weinig verandering

„Kijken we dan alvast naar de nieuwe werkweek, dan zien we voorlopig weinig verandering optreden in het weerbeeld”, stelt Wouter van Bernebeek. „Sterker nog: het lijkt vooral de eerste dagen na het weekend zeer wisselvallig te worden met dagelijks stevige buien of langere tijd regen. In totaal kan die periode zomaar 30-50 mm neerslag vallen in de natste gebieden. Dat kunnen we met recht ronduit nat noemen. De maxima liggen dagelijks tussen 19 en 22 graden, maar tijdens regen uiteraard iets lager en dat is aan de lage kant voor de tijd van het jaar.”