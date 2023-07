Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rachel vermoordde haar man na gewelddadige relatie: ‘Ik zit er niet mee’

Na een jarenlange relatie vol geweld en angst komt de Nederlandse Rachel tot het besluit dat er voor haar maar één manier is om eraan te ontsnappen: haar partner vermoorden. In de 2Doc-documentaire Look What You Made Me Do vertellen drie vrouwen over de moord op hun partner en de keuze voor zichzelf. „Ik zit er niet mee.”

„Je bent een vlieg die in een web vastzit, waar je niet meer uitkomt. Het sluipt erin’’, blikt Rachel terug op haar relatie vol huiselijk geweld. Als moeder worden zij en haar kinderen door haar partner mishandeld, maar eraan ontsnappen lukt niet. „Ik had momenten waarop ik naar hem keek en dacht: ‘Hoe kom ik van jou af?’”

Jaarlijks worden er wereldwijd 30.000 vrouwen vermoord door hun (ex-)partners. Maar Rachel doet er alles aan om dat te voorkomen, net als de Finse Laura die haar vriend doodsteekt en de Spaanse Rosalba die haar partner vergiftigt.

Look What You Made Me Do geeft inkijkje in besluit

In de indrukwekkende documentaire Look What You Made Me Do geven ze een inkijkje hoe ze stapsgewijs tot hun besluit komen om hun partner om te vermoorden. Rachel neemt haar besluit ‘s nachts. „Van houden van kom je in een wantrouwen terecht. Het wantrouwen gaat over in haat. En dat hield me de hele nacht wakker. Zit ik erop te wachten om morgen, als ik wakker word, in elkaar getrapt te worden, omdat ik niet naar de coffeeshop ben geweest?”

In die nacht pakt ze het pistool dat in haar huis ligt. „Ik trok het niet meer.” Ze zet de demper op het wapen, loopt naar haar partner toe dekt zijn gezicht af met een kussen. „Zo hoefde ik niks te zien. En toen heb ik de trekker een aantal keer overgehaald.”

Niet meer omkijken

Maar direct bevrijd voelde ze zich niet, want de angst voor het geweld zat diep, geeft ze aan. „Ik had steeds het idee dat hij weer op kon staan om het wapen weer van mij af te pakken en het tegen me kon gebruiken.” Daarna gaat de automatische piloot aan: „Spullen pakken, kinderen meenemen, weggaan en niet meer omkijken.”

Ze wordt gearresteerd, maar blijft achter haar keuze staan, vertelt ze in de documentaire. Spijt heeft ze niet. „Ik droom er niet over, ik zit er niet mee. Toentertijd wist ik dat dit het enige was wat ik kon doen. Alles wat ik verder heb kunnen doen, heb ik gedaan.”

Kijk hier de hele documentaire terug.