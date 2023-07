Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemengde reacties op eerste Bla Bla Bla met (Elise) Schaap: ‘Plaatsvervangende schaamte’ en ‘een verademing’

Elise Schaap, die veel mensen kennen van haar vaak treffende imitaties en typetjes, verscheen gisteravond voor het eerst op tv met haar Bla Bla Bla met Schaap. Op de eerste aflevering wordt gemengd gereageerd: de ene kijker vindt het programma ‘een verademing’, de ander zat met plaatsvervangende schaamte te kijken.

In Bla Bla Bla met Schaap kruipt de actrice, die veel mensen zullen kennen van Familie Kruys en Undercover (daarna ook speelfilm Ferry, waarvoor Metro met de twee acteurs sprak), weer in de huid van allerlei typetjes. Maar deze keer zijn het alledaagse typetjes, zoals in de aflevering van gisteren iemand, een bakkerijmedewerkster, uit Venlo.

Bla Bla Bla met Schaap levert gemende reacties op

Elise Schaap is zelf Rotterdamse, dus ‘zomaar’ een Venloos accent opzetten, dat is niet goed genoeg. Het doel is om uiteindelijk klanten van een banketbakkerij ervan te overtuigen dat ze daadwerkelijk uit Venlo komt. Dus ze gaat ‘op les’ bij bekende Limburgers, waaronder Chantal Janzen en Huub Stapel. Die leren haar de intonatie van het Limburgse accent en een paar woorden en zinnetjes die ze er tussendoor kan gooien. Maar de échte kneepjes van het Venloos leert ze van Lex Uiting, geboren Venlonaar.

Om ervoor te zorgen dat de de klanten in de banketbakkerij niet meteen zien dat hun kassamedewerker Elise Schaap is, wordt ze vermomd. Zo draagt ze een rode pruik, krijgt ze wat sproetjes en komt haar gezicht dankzij protheses er iets anders uit te zien. Heel goed gelukt is dat niet helemaal, als je weet wie het is, zie je dat meteen. Maar dat is nou het ding: dat weten de klanten niet. En bij velen van hen gaat het van een leien dakje. Sommigen twijfelen wel aan haar uitspraak, Schaap klinkt alsof ze ‘meer uit het zuiden’ komt, of uit Brabant. Toch weet ze zich er prima doorheen te manoeuvreren.

Tot een klant opmerkt dat ze wel heel erg lijkt op ‘een actrice of zo’. „De Familie Kruys, ken je dat?”, vraagt de vrouw haar. Elise Schaap: „Dat heb ik niet gekeken… Oh, Elise Schaap bedoel je? Nee, die vind ik stom.” „Je lijkt echt sprekend”, komt de reactie. „Ik vind haar zo over het paard getild”, zegt Schaap over zichzelf. Maar daar is de klant het niet mee eens, die is juist wel fan. Schaap: „Die typetjes enzo, dat vind ik echt niet leuk.” Uiteindelijk druipt de vrouw af, zonder bevestigd te krijgen dat de werkelijke Elise Schaap voor haar neus staat.

‘Langdradig’, ‘heerlijk’, ‘een verademing’ en ‘plaatsvervangende schaamte’

Om alles nog een tikje spannender te maken, komen ook Louisa en Rowan van het gelijknamige televisieprogramma binnen. De BL’ers (Bekende Limburgers) weten allang dat Schaap achter de kassa staat, maar zij weet niet dat zij op de hoogte zijn. Ze moet dus haar toneelstukje gaande houden, zelfs nu er mensen binnen zijn die ze kent. In eerste instantie durft ze het duo niet aan te kijken (Louisa: „Ik denk dat ze bang is, omdat ze ons kent”), daarna maakt ze het wel heel bont en vraagt ze om een selfie. „Wel alleen met Louisa, ik ben zo fan van jou.”

Uiteindelijk is het resultaat er één op trots om te zijn, want de klanten waren er zeker van dat Schaap uit Venlo of in ieder geval uit Limburg komt. Typetje geslaagd, dus. Kijkers van Bla Bla Bla met Schaap zijn nogal verdeeld: de één vindt het een prachtig programma, de ander zat met kromme tenen te kijken.

Hieronder zie je wat reacties van kijkers:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Dus ga ik undercover” je ziet slapend zonder contactlenzen nog dat dit Elise Schaap is. 🙄 #blablablametschaap pic.twitter.com/UZDtOhWotZ — Victor Hopman (@victorhopman) July 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#blablablametschaap

Wat een geweldige vrouw die Elise Schaap , heerlijke humorvolle tv , een verademing! #Eliseschaap — Koko (@koertvo) July 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Plaatsvervangende schaamte wel bij #blablablametschaap. Sommige mensen moeten bij hun leest blijven. Gewoon lekker acteren en niet een programma 'acteren'… #eliseschaap — Linda Zoon (@linda_zoon) July 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nou, Elise Schaap had beter gewoon naar de @Gemeente_Stein kunnen komen. Want ik spreek vloeiend Limburgs. ✅ Maar dat Venloos is gewoon voor mij ook niet te doen! 😬🤷🏼‍♀️ #blablablametschaap #EliseSchaap — Natascha Wingelaar (@WingelaarN) July 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Flauw ..Beetje kinderachtig , erg langdradig intro met een korte anticlimax. Ligt aan de opzet /montage van het programma, niet aan het talent van Elise.

Tot zo ver mijn zure recensie .. 🫣 #eliseschaap #flop — Annemarie (@Retroloekie) July 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met Elise is het sowieso leuk natuurlijk maar het programma zelf is weer totaal niks#eliseschaap — Marc de Wit (@MarcdeWit4) July 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hemels. Goddelijk. Prachtig. Geweldig. Heerlijk mens. Och wat een lekker mokkel!!

(Ik kom uit Rotterdam) #EliseSchaap #blablablametschaap — Ticket To Ride (@TweetTwitTwat4) July 27, 2023

Je kunt Bla Bla Bla met Schaap terugkijken via RTXL.