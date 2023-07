Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze producten zijn flink meer in trek in de supermarkt

Je zou het misschien niet denken nu veel producten in de supermarkt duurder zijn geworden, maar duurzame producten maken een opmars. ‘We’ kiezen die producten veel vaker dan voorheen, maar de drempel om biologisch te kopen is wel nog wel hoog.

Dat schrijft Trouw. Het marktaandeel van duurzame producten is gestaag aan het groeien, constateert Maurits Steverink, ketenspecialist voeding en supermarkten bij marketingbureau True Food Projects.

Duurzame producten populairder in de supermarkt

Producten die duurzaam zijn, zijn doorgaans niet de kiloknallers of koopjes. Dat deze producten populairder zijn in een tijd dat veel mensen geldzorgen hebben, is dus opvallend. Uit recent onderzoek van retailbureau Circana blijkt volgens Steverink „een robuuste ontwikkeling. Het marktaandeel van duurzame topkeurmerken is toegenomen van ruim 15 procent in 2017 naar ruim 22 procent in het afgelopen jaar.”

Topkeurmerken mogen op producten worden geplakt als ze voldoen aan bepaalde eisen rond milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Inmiddels gaat 1 op de 5 van de euro’s die we uitgeven in de supermarkt naar zo’n topkeurmerk. Supermarktketen Albert Heijn loopt hierin voorop. Steverink: „Dat is ronduit een revolutie, en die verschuiving is uitsluitend toe te schrijven aan de markt; de overheid heeft zich er niet mee bemoeid.”

Sommige producten goedkoper

Zoals gezegd zijn veel producten door inflatie in prijs gestegen. Maar dat geldt gelukkig niet voor alles dat we in de supermarkt tegenkomen. Boter, melk en eieren zijn namelijk dit jaar weer in prijs gedaald. Een pakje roomboter kostte bij de grote supermarktketens ongeveer 2,59 euro aan het begin van dit jaar. Nu kost de merkloze variant van 250 gram weer iets minder, namelijk 2,25 euro.

Hetzelfde effect is te zien bij de prijzen van melk en eieren: volgens NU.nl kan een pak melk op dit moment zo’n 15 procent goedkoper zijn dan aan het begin van dit jaar. De goedkoopste halfvolle melk van 1 liter kost nu iets minder dan 1 euro. Ook eieren zijn weer goedkoper dan aan het begin van dit jaar.