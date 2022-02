Dit betalen mensen gemiddeld aan huur

Zet een aantal jonge mensen bij elkaar aan tafel en de kans is groot dat het onderwerp ‘huizen’ al snel wordt aangekaart. Zowel de bizar hoge huurprijzen als huizenprijzen zijn namelijk op z’n zachtst gezegd frustrerend te noemen. Dat de gemiddelde huurprijs in Nederland eind vorig jaar flink is gestegen, komt dan waarschijnlijk ook niet als een verrassing.

Maar hoeveel betalen we dan met z’n allen gemiddeld aan huur?

Gemiddelde huurprijs in Nederland

In Nederland is er natuurlijk onderscheid te maken tussen sociale huur en particuliere huur. Hoeveel mensen gemiddeld aan huur betalen in die eerste categorie, is niet precies bekend. Maar we weten wel wat de maximale (kale) huurprijs van een sociale huurwoning is. In 2022 is dat 763,47 euro. De prijzen van zo’n woning liggen dus vaak ongeveer tussen de 450 en 760 euro.

Door de maximale huurprijs die sociale huurwoningen hebben, is het interessanter om te kijken naar wat mensen in de vrije sector gemiddeld aan huur betalen.

Veel mensen worden immers gedwongen om in deze sector een huis te zoeken. Bijvoorbeeld omdat ze meer verdienen dan toegestaan is in een sociale huurwoning. Als je alleenwonend bent, mag je jaarinkomen niet hoger zijn dan 40.765 euro. Woon je samen? Dan mag jullie gezamenlijke jaarinkomen niet meer zijn dan 45.014 euro.

De kans bestaat ook dat je op zoek moet gaan naar een huurhuis in de particuliere sector, omdat je tegenwoordig heel lang ingeschreven moet staan om kans te maken. In zeker een kwart van de gemeenten moet je 7 jaar wachten op een sociaal huurhuis. In vijf gemeenten in Nederland wacht je gemiddeld zelfs langer dan 17 jaar…

Het probleem is dat je in de particuliere huur tegenwoordig heel veel geld moet neertellen. Afgelopen maand maakten makelaarsvereniging NVM en vastgoedorganisatie VGM bekend wat de gemiddelde huurprijs in de vrije sector is.

Huurprijs stijgt enorm

In het vierde kwartaal van vorig jaar betaalden Nederlanders gemiddeld 1.184 euro aan huur. Dat is 4,3 procent hoger dan dat jaar ervoor. Het maakt niet uit of je een kaal of gemeubileerd huis huurt, of een appartement of een eensgezinswoning; de huurprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen.

Zo ging de prijs van een vierkante meter in een eensgezinswoning met 7,1 procent omhoog naar 10,71 euro. In een appartement betaal je – ironisch genoeg – 15,60 euro per vierkante meter, een stijging van 8,4 procent.

Genoeg informatie om met je handen in het haar te zitten dus, zeker omdat kopen momenteel voor veel mensen ook geen optie is. Een bestaande koopwoning (dus geen nieuwbouwhuis) was in december vorig jaar namelijk gemiddeld 20,4 procent duurder dan een jaar eerder.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van NSMBL.