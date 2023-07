Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komt de extreme hitte uit Zuid-Europa onze kant op? Dit zeggen de weerstations

De extreme hitte waar Zuid-Europa mee te maken heeft, komt die ook onze kant op? Het lijkt er in ieder geval niet op. In de laatste weken van juli wordt het „echt Hollands zomerweer” met dagelijkse temperaturen van 20 tot 25 graden en af en toe kans op een bui, meldt Weeronline.

Volgens het weerbureau krijgen we voorlopig niet met de extreme hitte te maken die Zuid-Europa teistert. Wel zijn er de komende tijd genoeg dagen waarop het droog blijft. Ook is een enkele zomerse of tropische dag niet uitgesloten. Maar een regionale hittegolf zoals in juni en de eerste helft van juli zit er niet in.

Ook richting het einde van de maand lijkt er geen echte verandering te komen. Mogelijk komt de warme lucht wat dichterbij, maar heel heet weer lijkt het niet te worden. „Voor de meeste mensen bij wie veel buitenactiviteiten op de planning staan, zal het dus eigenlijk ideaal weer zijn de komende weken”, stelt Weeronline.

Uitzonderlijke hitte in Zuid-Europese landen

Landen in het zuiden van Europa hebben de afgelopen en komende dagen juist te maken met uitzonderlijk hoge temperaturen. Op sommige vakantiebestemmingen wordt het zeer heet met maximumtemperaturen van 45 graden of meer. Vooral in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland loopt de temperatuur flink op.

In de binnenlanden kan het bijzonder warm worden met ruim 40 graden. Er zijn zelfs berekeningen die na het weekend in Zuid-Spanje temperaturen van 46 of 47 graden aangeven. In Italië wordt het op meerdere plaatsen 40 graden en zijn uitschieters naar 45 graden mogelijk. De hoogste maxima worden op de eilanden Sicilië en Sardinië bereikt. Aan de bekende costa’s en stranden in Portugal is het met maxima van 26 tot 30 graden een stuk aangenamer.

Ook in andere delen in het gebied rond de Middellandse Zee is het heet. Zo stijgt het kwik op veel plaatsen in Griekenland en Turkije tot 35 graden of meer. In de binnenlanden kan het 40 graden worden. In de badplaats Antalya wordt het nog heter, met mogelijk 45 graden. Op de Griekse eilanden staat af en toe een verfrissend briesje van zee en wordt het met 30 tot 35 graden iets minder heet.

Voorlopig verandert er weinig aan weerbeeld Nederland

Dichter bij Nederland is het wat minder warm. In Parijs wordt het in het weekend 25 of 26 graden en in de Ardèche en aan de Côte d’Azur is het mooi zomerweer met maxima rond 30 graden. Volgende week wordt het vooral in het binnenland warmer. In Berlijn is het in het weekend ruim boven 30 graden, maar daarna wordt het een stuk minder heet. Duitsland krijgt dan op grote schaal te maken met temperaturen rond de 25 tot 30 graden.

In het noorden van Europa wordt het vrij wisselvallig met dagelijks buien die overtrekken. In het weekend maken de Noorse fjorden kans op stevige buien en kan lokaal veel neerslag vallen. De maximumtemperaturen liggen daar meestal tussen 17 en 21 graden. In het zuiden van Zweden worden zomerse waarden van 25 graden gehaald en in Stockholm stijgt het kwik naar 22 tot 24 graden. Voorlopig blijft het weerbeeld wisselend en aan de temperatuur verandert vrij weinig.