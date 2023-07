Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het wordt steeds warmer, maar wanneer wordt het voor mensen fataal?

Door klimaatverandering wordt het overal heter, en dat heeft verregaande gevolgen voor ons dagelijks leven. Nieuw onderzoek laat zien wanneer het klimaat ‘te heet’ is voor mensen.

Deze zomer hebben we al veel te maken gehad met bloedhete temperaturen. Op 6 juli was het wereldwijd zelfs de warmste dag ooit. Iets om aan te wennen, want klimaatverandering zorgt voor temperatuurstijgingen. Grote gevolgen voor de natuur, grote gevolgen voor de mens. Maar wanneer wordt het ons fataal?

Upper critical temperature

In een recent onderzoek hebben onderzoekers gekeken naar de ‘upper critical temperature’. Dit is de maximale temperatuur die een levend wezen kan verdragen. Als het kwik boven deze grens stijgt, worden processen in de cellen verstoord en sterft een organisme.

De meeste dieren kunnen temperaturen tussen de 30 en 45 graden Celsius verdragen. Voor planten ligt de upper critical temperature met 50 graden Celsius iets hoger. Agaves en cactussen kunnen zelfs temperaturen van 60 graden of hoger verdragen. Maar hoe zit dat bij de mens? Lewis Halsey, een van de onderzoekers, vertelt aan Scientias dat er nog weinig bekend is over de maximumtemperatuur van de mens. Nieuwe cijfers moeten ons meer leren over hoe mensen zich kunnen aanpassen aan een nieuw klimaat.

Welk klimaat kunnen mensen verdragen?

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek blijkt dat mensen waarschijnlijk temperaturen tussen de 40 en 50 graden Celsius kunnen verdragen. Op deze temperaturen moest het lichaam van de deelnemers harder werken om te functioneren. Althans, dat constateerden de onderzoekers bij de meeste respondenten.

Sommige mensen lijken echter geen upper critical temperature te hebben. Dit komt doordat de manier waarop ons lichaam op warmte reageert geen extra energie kost en dus geen verhoging van het metabolisme veroorzaakt. Dit kan volgens Halsey verklaren waarom sommige mensen beter tegen hitte kunnen dan anderen.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Tijdens het onderzoek kwamen Halsey en zijn collega’s tot nog meer interessante verschillen. Zo verschilt de manier waarop het lichaam op hitte reageert sterk tussen mensen. Dit geldt voor de hartslag, bloeddruk en zweetproductie. Daarnaast lijkt er een verschil te zijn tussen mannen en vrouwen. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat de hartslag van vrouwen bij hoge temperaturen hoger is dan die van mannen.

De resultaten zijn interessant in het licht van het klimaat. Volgens Halsey kunnen mensen zich tot op zekere hoogte makkelijk aanpassen aan hogere temperaturen. Maar hij maakt zich zorgen over arbeiders die in de brandende zon moeten werken. Zij lopen het meeste risico tijdens hittegolven, omdat ze er niet aan kunnen ontsnappen.

Belangrijk voor ons klimaat

Onderzoekers willen nog veel meer leren over dit onderwerp. Daarom lopen er nu al nieuwe experimenten. De studie kan belangrijke inzichten bieden voor werknemers, artsen, sporters en reizigers. Het biedt kennis over hoe we reageren op verschillende omgevingen en hoe de reactie op temperaturen verschilt tussen mensen.

Het onderzoek gaat gewoon door. Halsey zegt: „We zijn aan het uitzoeken hoe ons lichaam reageert op hitte en hoe flexibel het is. We willen weten wat de grenzen zijn van deze aanpassingen en hoe mensen hier verschillend op reageren. Deze kennis wordt steeds belangrijker in een wereld die steeds warmer wordt.