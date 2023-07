Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het modaal inkomen in Nederland van 2003 tot 2023

Het modaal inkomen in Nederland is na de inflatie weer wat omhoog gegaan in 2023. Maar als we even teruggaan in de tijd, dan is de sprong helemaal enorm. Een tijdlijn die de inflatie in de afgelopen 20 jaar in perspectief zet.

Modaal inkomen is iets anders dan gemiddeld salaris. Het is een referentie-inkomen dat door het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) gebruikt wordt om onder meer de maatschappelijke effecten van politieke beslissingen (bijvoorbeeld op het gebied van belastingen) op de meeste Nederlanders te bepalen.

Modaal inkomen in Nederland

Makkelijker gezegd: we hebben het over het meest voorkomende inkomen in Nederland. Ook wel de de modus van alle inkomens genoemd. Deze graadmeter is bruikbaarder dan het gemiddelde, omdat die extremen, zoals bijstandsniveau of miljardairs, buiten beschouwing laat.

Het is interessant om de stijging van het modaal inkomen in de afgelopen twintig jaar te zien. In 2003 was de euro nog maar net gemeengoed. We hoeven dus niet om te rekenen naar guldens. Onze oma’s doen dat nog wel, en mocht je ook van die nostalgie zijn: dit is de formule die je waarschijnlijk al vergeten bent.

2003 tot en met 2023

Reality check: in dertig jaar tijd is in Nederland het modaal inkomen verdubbeld. In 1993 verdiende Jan Modaal 21.781 euro per jaar, inclusief vakantietoeslag. En 1681 euro bruto per maand, exclusief vakantietoeslag. In de afgelopen twintig jaar is er meer dan een derde bijgekomen. En in de afgelopen tien jaar is er 7500 euro per jaar bijgekomen. Een overzicht op basis van cijfers van het CPB.

Jaar Bruto per jaar (incl. vakantietoeslag) Bruto per maand (excl. vakantietoeslag) 2003 € 28.500 € 2199 2004 € 29.000 € 2238 2005 € 28.500 € 2199 2006 € 29.500 € 2276 2007 € 30.000 € 2431 2008 € 31.500 € 2508 2009 € 32.500 € 2508 2010 € 32.500 € 2508 2011 € 33.000 € 2546 2012 € 33.000 € 2546 2013 € 32.500 € 2508 2014 € 33.000 € 2546 2015 € 33.000 € 2546 2016 € 33.500 € 2585 2017 € 34.000 € 2623 2018 € 34.500 € 2662 2019 € 35.000 € 2701 2020 € 36.500 € 2816 2021 € 37.000 € 2855 2022 € 38.500 € 2971 2023 € 40.000 € 3086

Zoals je ziet gaat het modaal inkomen niet ieder jaar omhoog in Nederland. Er zijn zelfs jaren van lichte daling. Maar van 2013 tot en met 2023 was er een behoorlijke groeispurt waarneembaar. Wie weet verlangen we ooit nog terug naar Mark Rutte, die zelf overigens behoorlijk meer verdiende dan Jan Modaal.

