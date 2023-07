Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je met warm weer nooit zomaar een waterflesje in je auto moet achterlaten

Goed drinken, dat is het advies met warm weer. Wie op pad gaat met de auto, neemt dan ook vaak een waterflesje mee. Dat is natuurlijk verstandig, maar het kan je duur komen te staan als je dat waterflesje vervolgens zonder al te veel nadenken achterlaat op een stoel van de auto.

Althans, dat kan vooral fout aflopen in de zomer, wanneer het warm weer is en de zon fel schijnt. In de winter levert je het een stuk minder problemen op. Maar waarom dan?

Dit is waarom een waterflesje in de auto gevaarlijk kan zijn

Wanneer de felle zon de auto in schijnt, warmt niet alleen de auto op, maar ook het flesje water. Als de zonnestralen precies door het flesje schijnen, kan die als een soort vergrootglas werken. De warme stralen van de zon worden dan bij elkaar gevoegd tot één grote, hete straal en dat kan flinke schade aanrichten in je auto.

Op het punt in je auto waar de straal terechtkomt, kunnen bijvoorbeeld gaatjes ontstaan. Het probleem is zo serieus dat de brandweer in Roermond al eens voor dit gevaar waarschuwde. Want in een enkel geval kan het zelfs leiden tot een autobrand.

Rook en brandplekken in auto

Onzin? Dat dachten veel vrienden van een Amerikaanse trucker ook, toen hij tegen ze vertelde dat de stoel van zijn voertuig in de fik stond. Volgens hem was dat veroorzaakt doordat hij een waterflesje er had achtergelaten. Ja ja, goed verhaal, dachten anderen. Maar volgens de trucker was het echt waar.

Toen de trucker tijdens zijn lunchpauze in zijn ooghoek wat zag roken, schrok hij zich een hoedje. Hij zijn ineens dat er rook uit zijn stoel kwam. Dat gebeurde omdat er constant hete zonnestralen via het flesje water op de bekleding hadden geschenen, zo legt hij uit.

Omdat niemand zijn verhaal geloofde, besloot hij het experiment nogmaals te doen, maar nu onder toezicht. Dat leverde het volgende filmpje op. Daarop is te zien hoe het zonlicht inderdaad rook veroorzaakt en brandplekken achterlaat op de bekleding van de auto.

Dit zijn betere plekken om je flesje water op te bergen

Toch is dit verhaal niet per se direct reden voor paniek. Alhoewel zonlicht via een waterfles wel zo’n 120 graden Celsius warm kan worden, zegt de Amerikaanse brandweer dat die warmte zich erg traag ontwikkelt. Je hoeft je dus niet direct zorgen maken als je nog een flesje water in je auto hebt liggen. Ook moet het flesje en de vloeistof transparant zijn. Is het flesje bedrukt of zit er geen water in, dan levert je dat al minder snel problemen op.

Maar wil je het risico vermijden? Dan doe je er goed aan een flesje water in ieder geval niet in de volle zon te leggen. Een betere plek is bijvoorbeeld de kofferbak of onder een stoel.