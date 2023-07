Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beste pizzabezorger van ons land, Jelle (18), gaat met een pizza de ruimte in

Pizzabezorger Jelle Bouman kan het nog amper bevatten. Hij mag – waarschijnlijk met een pizza in z’n bagage natuurlijk – de ruimte in, zo is nu bekend gemaakt. Waarom stapt deze 18-jarige Drent in een raket? Waarom ook niet…

Dat laatste is niet helemaal waar natuurlijk. Het betreft hier een feestelijke actie van New York Pizza, die bij de aankondiging in 2021 tegelijk ook een commerciële actie was. Bij Metro waren we het al weer een beetje vergeten (we hoorden er niets meer over), maar in november 2021 kondigden we deze actie toch echt aan. De van oorsprong Nederlandse pizzaketen (nu in Scandinavische handen) komt nu een belofte na: een Nederlandse pizzabezorger mag de aarde vanuit de ruimte bekijken. Het doel is om dat in 2025 te laten gebeuren.

Bewuste pizza nu 30 jaar in Nederland

Jelle Bouman is werkzaam bij New York Pizza Meppel en wordt straks werelds allereerste pizzabezorger in de ruimte. Hij besloot twee jaar geleden aan de actie mee te doen, die destijds een actueel karakter had. New York Pizza zag de oproep toen als ‘ultieme kans om pizzabezorgers te werven’, want daar had het bedrijf het moeilijk mee. Buiten dat is er, nu Jelle tot winnaar is uitgeroepen, ook een feestelijk tintje. De keten van de Italiaanse baksels bestaat namelijk 30 jaar. Goeie reden voor een feestje dus, al moet Jelle voorlopig nog even wachten tot dat speciaal voor hem wordt gevierd.

Jelle Bouman is behoorlijk ‘in shock’, heeft hij toegegeven aan het Dagblad van het Noorden. En dolblij natuurlijk. De ‘flitsbezorger der pizza’s’ (hij is tot de beste van het land uitgeroepen), is tegelijkertijd dolblij. Tegen de krant legt hij uit wat hij als pizzabezorger moest doen: „Ik moest voor de actie een filmpje opnemen. Uit de inzendingen hebben ze de mijne als beste beoordeeld. Ik ben fietsbezorger en in het filmpje zie je mij op de fiets in mijn werkkleding een race doen met een scooterbestuurder. Ik ben eerder bij het huis waar de pizza bezorgd moet worden. Daarna zweef ik in een ruimtepak door de ruimte.”

Wat kost zo’n ‘geintje’ in de ruimte?

Je zou het maar zijn, de allereerste pizzabezorger ter wereld die het heelal in vliegt. New York Pizza gaat proberen of hij een pizza tijdens de reis kan meenemen. Maar wat kost dat ‘geintje’ eigenlijk, vroegen we ons als Metro bij de aankondiging van de actie twee jaar geleden af. De pizzaketen kon nog geen sluitend antwoord geven. Wel ‘dat er één ticket bij een commercieel ruimtevaartbedrijf ter waarde van maximaal 200.000 euro werd gekocht’. Maar daar komen nog wel wat aanvullende kosten bij, kosten die Jelle overigens niet hoeft op te hoesten.

Jelle Bouman is niet de eerste Nederlander van 18 jaar die de ruimte in mag. Oliver Daemen uit Tilburg ging hem, aan de zijde van Amazon-oprichter Jeff Bezos, twee jaar geleden voor.

🍕 30 jaar pizza New York Pizza begon als Nederlands bedrijf in 1993 als fastfoodketen. Dat gebeurde met ‘puntjes pizza’ op het Spui in Amsterdam. Drie jaar later ging het bedrijf ook bezorgen en voegde het broodjes, pasta’s en salades aan het assortiment toe. Nederland telt nu ruim 270 New York Pizza-afhaal en bezorgpunten.

Beste pizzabezorger van Nederland

De keuze voor Jelle als de toekomstige kosmische pizzabezorger komt voort „uit zijn indrukwekkende staat van dienst en fantastische beoordelingen” door klanten uit Meppel en omgeving, meldt New York Pizza. „Met talloze positieve reviews heeft Jelle zich weten te onderscheiden als een buitengewone bezorger, wat hem uiteindelijk de beste bezorger van Nederland heeft gemaakt. Dat leverde hem de felbegeerde plek in de ruimte op.”

In mooi marketingtaal voegt CEO en oprichter van New York Pizza, Philippe Vorst, toe: „We hebben vernomen dat Jelle altijd met een glimlach aan de deur staat en dat elke bestelling compleet bij de klant komt. Deze prestatie markeert een nieuw tijdperk in de bezorgwereld en we zijn verheugd om hem op deze ruimtereis te sturen.”

Met het oog op de geplande commerciële ruimtevluchten heeft het pizzabedrijf dus al een ticket gereserveerd voor Jelle. Daarbij is reeds de betaling gedaan om zijn plek in de wachtrij te claimen. Het moment van vertrek richting de ruimte staat nu waarschijnlijk gepland voor 2025. Tot die tijd wordt Jelle Bouman goed voorbereid om met een verse pizza zijn buitenaardse bestemming te bereiken.