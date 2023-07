Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Madelon boos door afwijzing Bram in B&B Vol Liefde: ‘Hij gooit de deur dicht’

Van een geïsoleerd bestaan in de wildernis, naar voortdurend een groepje vrouwen om hem heen. Voor B&B Vol Liefde-deelnemer Bram werd dat gisteren wat te veel en stuurde hij de vrouwen weg om even na te denken. Tot boosheid van Madelon.

Voortdurend met je dates opgescheept zitten is al intensief, maar als je gewend bent je dagen vooral in het gezelschap van een hond of eland te slijten al helemaal. De zelfvoorzienende B&B-eigenaar Bram in Zweden moest tijd voor zichzelf hebben om alle liefdesperikelen eens goed op een rij te zetten. Daarom stuurde hij de vrouwen een dag met zijn tweeën op pad. „Mijn hoofd zit gewoon te vol”, gaf hij aan.

Niet blij

B&B Vol Liefde-kandidaat-Madelon was er niet blij mee. „Dit is het moment om ons te leren kennen. We zijn hier niet om twee dagen niet bij jou te zijn”, reageert ze. Haar concurrent Yamie-Lee had er minder moeite mee. Een dagje met haar tegenspeler is voor haar ook geen probleem, zei ze kalm.

Of Madelon al iets aan haar water voelde? Bram had hen niet zomaar weggestuurd, namelijk. Aan het einde van een dag op pad in de natuur, moet het hoge woord er bij Bram uit. De klik die hij met Madelon voelt is puur vriendschappelijk. „Als wij met zijn tweeën naar een café toe zouden gaan, weet ik zeker dat we die hele kroeg op de kop zetten. Maar dat is het dan ook.”

Eigen ding doen

Voor B&B Vol Liefde-kandidate Madelon komt het als een teleurstelling, zegt ze als ze haar tranen wegveegt. Maar op deze manier wil ze ook niet verder, want ze vindt Bram te veel op zichzelf. „Ik wil niet in Zweden wonen bij iemand die tachtig procent van de tijd zijn eigen ding wilt doen, en waar ik dan twintig procent bij mag zijn.”

Maar ze wil niet vertrekken zonder haar frustratie aan Bram kenbaar te maken. „Stel je open”, tipt ze hem. „Je zegt: ik wil graag alleen zijn. Dat snap ik, maar daarvoor zijn we hier niet.”

En dan is het voor Madelon ook helemaal klaar, blijkt al snel. Ze wil geen moment langer op de boerderij blijven, dus van een kalm afscheid is geen sprake. Terwijl Bram opgelucht in zijn kas bezig gaat, kondigt ze haar vertrek aan. „Ga je nu direct?”, vraagt Bram verbaasd.

B&B Vol Liefde-deelnemer Bram ‘gooit deur dicht’

Voor Madelon is het zo klaar als een klontje. „Ja, natuurlijk. Wat moet ik hier nog doen?” Ze is gekomen voor de liefde en nu dat er niet in zit, wil ze direct vertrekken. Vol onbegrip en boosheid, dat wel. „Gezellig in de kroeg, dat vind ik zo’n simpel antwoord. Volgens mij begint vriendschap ook in de kroeg, en hij geeft aan dat de basis vriendschap moet zijn. Daar zijn we toch mee bezig? Maar omdat ik waarschijnlijk te dichtbij kom, besluit hij de deur dicht te gooien.”

