Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom boeren vandaag opnieuw in Den Haag demonstreren

Opnieuw protesteren boeren vandaag in Den Haag. In de Tweede Kamer wordt de hele dag gedebatteerd over het geklapte landbouwakkoord, waarover bijna negen maanden werd onderhandeld. Het gevolg: boeren voelen opnieuw de noodzaak om te demonstreren, maar waar zijn ze precies boos over?

Onder andere banken, supermarkten, boeren en natuurorganisaties onderhandelden over de toekomst van de landbouwsector, maar vorige week klapte die onderhandeling nadat boerenorganisatie LTO zich terugtrok. Veel boeren zijn ontevreden over de manier waarop er met hun belangen en zorgen wordt omgegaan. Wat betreft LTO is het herstel van vertrouwen om over de toekomst van boeren te praten niet gekomen en dus trok de organisatie zich terug.

Belasting op zuivel en vlees

Ook zijn boeren boos over de wens van het kabinet om een belasting op zuivel en vlees in te voeren. Die belasting zou de kosten van een landbouwakkoord, mocht die er ooit toch nog komen, moeten dekken. Het werd echter zonder overleg met LTO toegevoegd door het kabinet, iets dat sommige boeren interpreteren als het opdringen van een beleid dat de prijzen van voedsel verder verhoogt. Dat komt in hun ogen bovenop alle wensen die het kabinet heeft voor het terugdringen stikstofuitstoot, voor natuur en milieu. Ook dit zou de prijs van voedsel namelijk verhogen.

Toch sluit de LTO zich niet aan bij het protest van vandaag. „Wij sluiten ons niet aan bij het protest”, zei een woordvoerder eerder tegen het AD. Liever ziet de boerenorganisatie rust voor een goed debat in de Tweede Kamer vandaag.

Boeren demonstreren op Malieveld

Farmers Defence Force is (FDF) vandaag wel aanwezig in Den Haag. Voorman Mark den Oever riep boeren op om opnieuw met trekkers naar de stad te komen. Hij noemde het voorbestaan van boerenbedrijven de belangrijkste reden om weer naar Den Haag te trekken. „Gas erop en geen twijfel”, aldus Den Oever in een videoboodschap. Hij reageerde afgelopen dinsdag fel op boeren die aangaven te twijfelen om dit keer met de trekker naar Den Haag te komen. „Als wij deze storm niet keren, ben je binnenkort helemaal uitgereden met dat ding”, zei hij.

De gemeente Den Haag verwacht vandaag honderden boeren, maar als het aan FDF ligt worden dat er duizenden. Met de trekker in de stad of in de buurt van de Tweede Kamer komen mag in ieder geval niet. De gemeente heeft het Malieveld aangewezen als demonstratielocatie.

Het debat in de Tweede Kamer zal naar verwachting tot vanavond laat duren. Nu er geen landbouwakkoord is, komt het kabinet namelijk zelf met maatregelen. Dat pakket moet al in september komen.