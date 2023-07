Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-deelnemer Ron heeft geen antenne voor flirten: ‘Zie het nog niet als ze naakt voor me staan’

Lang Leve de Liefde-deelnemer Ron (53) gooide gisteravond zijn charmes in de strijd tijdens de date met Monique (60). Hij begint de date met vers gefrituurde bitterballen en ook Monique begint vol goede moed aan de date en heeft een cadeautje meegebracht. Maar tijdens de aflevering van LLDL blijkt al snel blijkt dat hun wensen niet helemaal overeenkomen.

Waar Ron gek is op voetbal, voelt Monique helemaal niets voor die sport. „Ieder zijn ding”, aldus Monique. En ook haar wensen en eisen blijken niet echt goed te matchen met die van Ron. Wanneer blijkt dat Monique zoekt naar een man die langer is dan zij, roept dit vraagtekens bij Ron op. „Stel, je komt op straat mister perfect tegen en die is twee centimeter korter”, merkt hij op. „Wat is dat toch? Daarmee worden heel veel mannen in een hoekje geduwd van: o, die is te klein. Ga maar weg.”

Wel zonaanbidder, geen gebakken ei

Eenmaal in de tuin aangekomen blijkt er nóg iets te zijn waarover de twee niet bepaald met elkaar matchen. „Ik ben wel een zonaanbidder, maar ik ben geen gebakken ei”, zegt Ron. „Mensen die de hele dag op hun strandstoel gaan liggen bakken, die sla ik over.” Maar laat dat nou juist iets zijn wat Monique graag doet. „O, dat kan ik wel hoor. Heerlijk!”, antwoordt ze.

Ron doet er nog een schepje bovenop: „Tja, mensen die echt de hele dag ergens in Turkije aan het zwembad gaan liggen… Nou, mij niet gezien. Ik ben niet zo van die hitte.” Tot overmaat van ramp blijkt Monique juist dit jaar naar Turkije te gaan. „Het is daar heel anders. Ik heb de eerste keer zelfs 48 graden gehad.” Maar Ron moet er niet aandenken.

Gaandeweg het samenzijn in LLDL wordt het steeds duidelijker dat er absoluut geen klik tussen de twee is, want ook hun ideeën over romantiek lopen flink uiteen. Monique vertelt dat ze graag een etentje bij kaarslicht heeft, maar dat ziet Ron niet zitten. „En dan? Wat gebeurt er dan? Muziekje aan en dansen?”, vraagt hij zich af. „Nou ik ga niet dansen. Ik kan niet dansen.” „Maar je kan toch bewegen?”, oppert Monique. Maar Ron houdt vol dat hij niet van plan is te dansen. „Beetje jammer, dat is weer een minpunt”, aldus Monique.



Geen weg meer uit LLDL te flirten

Zich nog een weg uit de LLDL-date proberen te flirten zit er ook niet in, geeft Ron eerlijk toe. „Voor flirten moet je toch een soort antenne hebben. Maar mijn antenne werkt niet, de wifi is stuk. Ik zie het flirten nog niet als ze naakt voor me staan”, grapt hij.

Wie daarentegen wel goed weet te flirten is Bert, die in de aflevering van gisteravond eerst nog op date was met Sabine. Vanavond kunnen we echter zien hoe hij het er met Monique vanaf brengt. Eén ding is zeker: Bert strooit volop met complimentjes, iets waar Monique toch best van onder de indruk lijkt te zijn.



Vanavond is de nieuwe aflevering van LLDL om 19.00 uur te zien op SBS6.