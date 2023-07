Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komt een verbod op Forum voor Democratie dichterbij? Kamer gaat erover in beraad

Woensdag gaat een aantal fractievoorzitters in de Tweede Kamer in conclaaf over ‘de strijd tegen de antidemocratische onderstroom’. Naar verluidt ligt de vraag of Forum voor Democratie in de ban moet daarbij ook op tafel.

Dat schrijft De Telegraaf. De krant zag stukken in die de uitgenodigde sprekers naar het parlement hebben gestuurd.

Rondetafelgesprek over verbod op Forum voor Democratie

Het gesprek is een initiatief van Sophie Hermans (VVD), Jan Paternotte (D66), Pieter Heerma (CDA), Attje Kuiken (PvdA), Jesse Klaver (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Mirjam Bikker (CU) en Laurens Dassen (Volt). Bij het rondetafelgesprek zijn twaalf experts aanwezig, zoals politiek onderzoeker René Cuperus en AIVD-baas Erik Akerboom. De AIVD waarschuwde eerder voor de opkomst van extreem gedachtegoed. Ook een expert vanuit de kant van FvD woont het gesprek bij: voormalig senator Paul Cliteur.

De fractievoorzitters kwamen in november samen na een filmpje van Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren. Hij sprak hierin van een ‘totalitair regime’. Ook leek hij op te roepen tot een revolutionaire opstand van het volk tegen de overheid. „Het is in het verleden, in de geschiedenis, vaker gebeurd dat regimes die zich tiranniek gingen gedragen, op enig moment toch ten val zijn gebracht door de bevolking.” Eerder klonken er na een confrontatie tussen Van Meijeren en journalist Merel Ek vanuit meerdere politici en mediagezichten een oproep tot een boycot van zijn partij.

Laurens Dassen: ‘FvD ondermijnt de democratie’

„FvD ondermijnt de democratie, dat is gewoon zo”, zegt Volt-leider Dassen tegen de krant. „Maar dit gesprek is veel breder: hoe komt het dat mensen ontvankelijk zijn voor complotten? Levert de politiek wel voor iedereen? We zijn bezorgd over het afkalvende vertrouwen van mensen, dat ze niet meer meedoen aan democratische processen, afhaken en onverschillig worden.”

Het kabinet werkte al aan de Wet op de Politieke Partijen (Wpp), waarmee het een verbod kan opleggen als een partij de democratie ondermijnt. De wet is zwaar omstreden en moet nog worden besproken in de Tweede Kamer. Dassen denkt dat de ‘nucleaire optie’ in deze wet niet gebruikt zal worden en pleit voor meer tussenstappen.