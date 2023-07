Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zaterdag gaat gratis wegwerpplastic in de ban, maar er zijn veel praktische bezwaren: ‘Totaal onwerkbaar’

De strijd van de overheid tegen plastic zet zich onverminderd voort. Vanaf aanstaande zaterdag gelden er nieuwe regels rondom gratis wegwerpplastic, zoals bakjes en bekers. Hiermee hoopt de overheid het gebruik van herbruikbare verpakkingen aan te moedigen, maar in de praktijk lijkt dat niet zo eenvoudig toe te passen. Cafetaria trekken aan de bel.

Volgens Rijksoverheid gooien Nederlanders elke dag 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg die slechts één keer zijn gebruikt. De overheid probeert al langer om het gebruik van plastic flink terug te dringen. Eerder voerde de overheid statiegeld op blikjes en plastic flesjes in en kwam er een verbod op plastic rietjes.

Vanaf 1 juli 2023 gelden opnieuw nieuwe regels, ditmaal voor plastic verpakkingen. Supermarkten, horeca en winkels mogen vanaf dan geen gratis wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen meer aan de klant meegeven. Hiervoor moet de klant een aparte prijs betalen. Bedrijven mogen zelf de prijs voor het wegwerpplastic bepalen. De opbrengst is voor de ondernemingen. Bedrijven worden wel aangemoedigd om de opbrengst in te zetten voor duurzame en herbruikbare alternatieven.

Cafetaria zien ‘bring your own’ niet zitten

Cafetaria zien het niet zitten als klanten vanaf zaterdag hun eigen pan meenemen als ze patat komen halen. In een overheidscampagne over het verbod op gratis eenmalig wegwerpplastic wordt hiertoe opgeroepen, maar volgens de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) is dit in de praktijk „totaal onwerkbaar.” „Ik hoop echt dat mensen hun verstand gebruiken en niet met hun eigen pannen naar de snackbar komen”, zegt ProFri-directeur Frans van Rooij.

Hij vindt dat de focus in de campagne te veel op „bring your own” ligt, waarbij mensen erop worden gewezen dat ze hun eigen bakje kunnen laten vullen. „Zeker tijdens de spits, als er zes tot acht bestellingen tegelijk worden bereid, is er geen ruimte voor eigen pannetjes”, zegt Van Rooij. Ook vreest hij voor de hygiëne. „Wij weten niet waar die pannen en bakjes gestaan hebben of wellicht zijn mensen die ze meebrengen ziek en nemen ze bacteriën of virussen mee.”

Weinig extra kosten voor wegwerpplastic

Volgens ProFri werken veel ondernemers al met duurzame verpakkingen, zoals papieren zakken of bakjes van karton of suikerriet. Van Rooij verwacht dan ook niet dat de klanten ineens veel meer moeten betalen voor hun snacks. „Bij een bestelling voor een gezin, ben je misschien 15 cent extra kwijt op een bestelling van rond de 15 euro.”

Van extra verdiensten is volgens de directeur zeker geen sprake. „De meeste ondernemers verhogen de prijzen al niet voldoende als je ziet hoeveel extra kosten ze maken, bijvoorbeeld als gevolg van de hogere energieprijzen en duurdere frituurolie. Het is absoluut niet zo dat ze hun zakken hiermee kunnen vullen. Daarmee doe je de hardwerkende ondernemers echt tekort.”