Vrouw gaat viraal met video waarin ze beweert zwanger te zijn geraakt van gevangene door sperma via de post

Zwanger raken als je vriend in de gevangenis zit is best een uitdaging. TikTokker Nesha dacht met een handig trucje het gebrek aan fysieke contact te kunnen omzeilen. Haar verloofde stuurde zijn sperma op de via de post, wat ze vervolgens zelf inbracht. De video waarin ze beweert zwanger te zijn geraakt ging flink viraal. Dit zou namelijk duiden op een godswonder.

Sperma kan maar een paar uur overleven als het na de ejaculatie niet in de vagina terechtkomt. Overigens zitten we op dit moment ook in een vruchtbaarheidscrisis: vandaag de dag heeft de man de helft minder sperma dan zijn opa.

TikTokker Nesha zegt via de post zwanger te zijn geraakt

Nadat Nesha op TikTok aankondigde dat ze probeert om zwanger te worden van haar verloofde Twinno, kreeg ze veel verbaasde reacties. „Hoe dan?”, vroegen haar volgers zich massaal af. Twinno zit namelijk in de gevangenis en komt waarschijnlijk pas over een jaar vrij.

Stap voor stap legde ze haar plannen uit om zwanger te raken. Met een ovulatietest probeerde ze om het perfecte moment voor de bevruchting te achterhalen. Haar vriend stuurde vervolgens via de post een broodzakje met zijn sperma op, wat Nesha bij zichzelf inbracht met een kegelvormig apparaat.

Positieve zwangerschapstest blijkt toch niet te kloppen

Even later had ze een positieve zwangerschapstest in handen. Verbazing alom, want dat kan dus helemaal niet. Veel volgers reageerden vol ongeloof, maar er waren ook de nodige lotgenoten (vrouwen wier vriend in de gevangenis zit) die meer wilden weten over de truc.

Maar ging het nou om een wonder of was er iets niet helemaal in de haak? Toch dat laatste. Een week na de test ging de TikTokker naar dokter, die uitzocht of ze echt zwanger was. Dat bleek niet zo te zijn. Haar eigen test was dus ‘vals positief’. De video is inmiddels van TikTok verwijderd.