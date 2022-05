Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Héél veel Nederlanders eten elke week patat, maar moet er nou curry op ‘speciaal’ of niet?

Gezond of niet, Nederlanders eten heel veel friet. Of patat? Of was het nou toch frites? Hoe dan ook, 41 procent eet… elke week patat. Van elke tien mensen om je heen, dippen er vier dus elke zeven dagen wel een keer van die goudgele vet-lekkernijen in een klodder mayo, satésaus of ketchup. Of curry, daarover wat verderop meer.

Ruim vier op de tien mensen eet die patat het liefst in of van de snackbar, met mayonaise. Dat blijkt uit een snack-enquête van het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest.

Aan het onderzoek van Quest hebben 2649 mensen meegedaan. 39 procent van de mensen eet de gefrituurde aardappelreepjes weliswaar niet wekelijks, maar toch minstens maandelijks. Slechts 7 procent eet nooit patat, de rest van de mensen minder dan één keer per maand.

Patat peciaal hoort met…

Als we friet eten, dan doen we dat het liefst met saus. Dat moge duidelijk zijn. 31 procent van de respondenten gaat voor patat met mayonaise. Op twee staat een frietje speciaal met 17 procent. Maar wat houdt dat speciaal nou precies in? Is dat met ketchup, of met curry? Het antwoord is niet voor iedereen hetzelfde, maar het verschil is groot: 83 procent van de liefhebbers vindt dat er curry bij hoort (naast uitjes en mayonaise), 17 procent wil ketchup.

Ook op de Metro-redactie leverde de vraag meteen discussie op. „Ketchup, geen twijfel over mogelijk”, klonk het aan de ene kant resoluut. „Nee, iiiiiiiieeeeeeww”, was de tegenreactie.



Airfryer verslaat frituur

Onze frieten halen we bij voorkeur bij de snackbar: 46 procent eet meestal patat van de cafetaria. Opvallend, volgens het onderzoek: als mensen thuis patat bakken, doen ze dat inmiddels vaker in een airfryer (23 procent van alle respondenten) dan in een ouderwetse frituurpan (20 procent). De rest eet ovenfriet of maakt zelf thuis geen patat.

Hoe gezond al dat snackbarvoedsel is? Daar zitten de meeste mensen vermoedelijk niet zo over in. 60 procent van de enquête-deelnemers noemt ‘lekker eten’ belangrijker dan ‘gezond eten’. Voor al die mensen geldt waarschijnlijk de volgende tegeltjeswijsheid.



Waarom frituren we graag?

Wat maakt gefrituurd voedsel zo ongezond en toch zo lekker? Zijn er manieren om een vette hap gezonder te maken? En zijn gefrituurde spruitjes beter voor je dan een frikadel? Op die vragen geeft Quest antwoord in editie 6, die vanaf donderdag in de winkel ligt.

Wat maakt gefrituurd voedsel zo ongezond en toch zo lekker? Zijn er manieren om een vette hap gezonder te maken? En zijn gefrituurde spruitjes beter voor je dan een frikadel? Op die vragen geeft Quest antwoord in editie 6, die vanaf donderdag in de winkel ligt.