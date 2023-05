Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wéér Amerikaanse bank omgevallen: ‘Grote recessie op komst’

De Amerikaanse First Republic Bank is omgevallen. Deze wordt verkocht aan JPMorgan. Tegelijkertijd voorspelt kredietverzekeraar Allianz een grote recessie in de Verenigde Staten in het najaar van 2023. Dat meldt persbureau ANP.

Banken zijn iets beter voorbereid dan tijdens de vorige bankencrisis, er wordt van alles gedaan om kleine banken die op omvallen staan, te redden. Maar hoe lang valt de domino nog te beperken? Bovendien zijn er ook veel andere factoren die een recessie in de hand werken.

First Republic Bank failliet

De Californische toezichthouder DFPI heeft in ieder geval beslag gelegd op de noodlijdende First Republic Bank. Het is daarmee de derde Amerikaanse bank die in twee maanden tijd failliet is gegaan. De DFPI benoemde daarbij de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tot curator en die verkocht alle tegoeden van de bank en het merendeel van de bezittingen aan JPMorgan Chase.

‘Flinke recessie in Amerika in 2023’

Kredietverzekeraar Allianz verwacht eind dit jaar een flinke recessie in de Verenigde Staten, zo werd iets eerder deze ochtend bekend. De Amerikaanse Federal Reserve meldde onlangs rekening te houden met slechts een milde recessie in de grootste economie ter wereld. Maar Johan Geeroms, risicodirecteur Benelux van Allianz Trade, denkt daar duidelijk anders over.

„Amerika ging dit jaar nog goed uit de startblokken. Maar van die hosannasfeer is maar weinig over. Te veel indicatoren laten een neergang zien”, zegt Geeroms. Hij wijst onder meer op de duikvlucht van de Amerikaanse benzineprijs, de dalende winkelverkopen en de terugval van de industriële productie. Het is volgens hem dan ook niet voor niks dat het ondernemersvertrouwen in de VS momenteel ongekend laag is.

Kwetsbaarheid kleine Amerikaanse banken

Geeroms wijst ook op de extra kwetsbaarheid van vooral de kleinere Amerikaanse banken nu de prijzen van commercieel vastgoed dalen. „We zien een serieuze terugval in de vastgoedsector. De blootstelling van banken hieraan is groot. Dat voedt weer de twijfels over de kracht van de bancaire sector”, aldus Geeroms. Banken waren volgens hem al minder happig om krediet te verlenen en met een recessie in aantocht neemt dat alleen maar verder toe.

Het was vooral de arbeidsmarkt die de Amerikaanse economie het afgelopen jaar overeind hield. Door de inhaalvraag na de coronapandemie werden meer mensen aangenomen. Nu laat de arbeidsmarkt volgens Geeroms een normalisering en terugval zien, waardoor met name in de techsector al flinke ontslagrondes werden uitgevoerd. Die ontslagrondes zullen volgens hem nu ook op brede schaal gaan plaatsvinden.

‘Achter de feiten aan, zoals in 2008’

Volgens Geeroms loopt de Amerikaanse centrale bank „achter de feiten aan” in haar voorspellingen. Hij wijst daarbij op de situatie in 2008. Ook toen behoorde volgens de Fed een milde recessie tot de mogelijkheden en gleed de economie even later in de diepste economische crisis van de afgelopen decennia.

De hele wereld zal de recessie in de Verenigde Staten voelen, waarschuwt Geeroms. Wel ziet hij ook een enkel lichtpuntje. De dollar zal volgens hem verder in waarde dalen als het economisch minder gaat. Energieprijzen en ook de prijzen van andere grondstoffen zijn in dollars genoteerd en dat is goed nieuws voor Europa. Wat voor Europa ook positief kan uitpakken is dat de Chinese economie verbetert.

