Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek van boeren, natuurclubs en bouwers op stikstofpauze: ‘Rutte schuift problemen vooruit’

Gisteravond maakte premier Mark Rutte bekend dat het kabinet tot een compromis is gekomen over het stikstofbeleid. Zolang er onder leiding van BBB in de provincies wordt onderhandeld, wordt het stikstofbeleid op een lager pitje gezet. Een ‘stikstofpauze’ dus.

En deze kabinetsaanpak kan op kritische reacties rekenen.

Farmers Defence Force: ‘Iedereen zit nu vast’

„Rutte schuift de stikstofproblematiek vooruit en doet niets. Je kunt er heel weinig mee.” Zo reageert Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) vandaag op de boodschap die het kabinet heeft afgegeven over de stikstofaanpak. „Iedereen zit nu vast”, stelt ze.

Van Keimpema stelt dat de pauze die is ingelast bedoeld lijkt „om tijd te kopen voor de politieke conflicten en om de rust te herstellen”. Tegelijkertijd wordt ook gesproken van een versnelling. En die „wordt dan juist weer geprojecteerd op boeren”, stelt Van Keimpema.

Volgens haar is het een kwestie van politieke wil. „Het grote nadeel is dat politici dus bereid zijn de hele economie kapot te laten draaien, terwijl ze hun politieke spelletjes spelen. En dat terwijl een herstelwet de oplossing kan bieden.” Ze wijst erop dat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering fouten bevat en dat een spoedwet daar verandering in kan brengen. „Zolang die wet daar ligt zal Rutte nooit verder komen. Daar kan de provincie niets aan doen. Zolang men de verkeerde kant op blijft kijken, verandert er niets.”

Natuur & Milieu: ‘Helpt uiteindelijk niemand’

Ook milieuorganisatie Natuur & Milieu is niet enthousiast over de stikstofaanpak. Het besluit om te wachten tot provinciebesturen zijn gevormd is slechts uitstel van een probleem, waardoor iedereen langer in onzekerheid blijft. Dat zegt Marjolein Demmers, directeur van milieuorganisatie Natuur & Milieu. „Het is weer een aanslag op de natuur, en het helpt de boeren en ons land ook niet verder.”

Volgens Demmers is het goed dat het kabinet de verkiezingsuitslag serieus neemt. „Maar met dit besluit schuiven plannen zoals de regeling voor piekbelasters naar achteren.” Demmers benadrukt dat verandering en tempo in de stikstofaanpak nodig blijven, omdat „onze kwetsbaarste natuurgebieden op omvallen staan”. Maar ook boeren blijven langer in onzekerheid, de bouw van huizen moet langer wachten en het verzwaren van het elektriciteitsnet gaat trager, aldus Demmers.

Gisteravond werd helder dat het CDA 2030 als deadline voor de stikstofdoelen van tafel wil. In dat jaar zou de stikstofuitstoot met de helft gereduceerd moeten zijn, zo staat in het regeerakkoord. Natuur & Milieu wil dat het kabinet aan dat doel vasthoudt. „Júist nu is het cruciaal voor iedereen dat we rap aan de slag gaan, en dat we niet gaan vertragen. Geschuif en gemorrel aan jaartal en doelen leiden alleen maar af, en dat helpt uiteindelijk niemand.”

Bouwend Nederland wil snel begin uitkoop boeren

Daarnaast vindt Bouwend Nederland dat het kabinet in het stikstokdossier „onnodig krampachtig reageert” op de monsterzege van de BBB bij de Provinciale Staten-verkiezingen. „Niets staat het kabinet in de weg om te doen waar al lang en breed draagvlak voor is. Ook de BBB is niet tegen de vrijwillige uitkoop van piekbelasters. Dus kabinet, kom zo snel mogelijk met een woest aantrekkelijke regeling en ga uitkopen”, zegt een woordvoerder.

In plaats daarvan kwam premier Mark Rutte gisteren met een voor veel mensen moeilijk te begrijpen verhaal. Het kabinet zou na urenlang beraad hebben afgesproken „versnelling aan te brengen” in het terugbrengen van de stikstofuitstoot, maar hoe dat moet gaan gebeuren werd niet concreet gemaakt.

„Voor ons is het niet 100 procent duidelijk. Maar het heeft er niet de schijn van dat het sneller gaat”, stelt de zegsman van Bouwend Nederland. Dat is volgens hem geen goede zaak. Zowel voor boeren als voor natuurherstel zou het beter zijn om vaart te maken en met uitkopen te beginnen. Ook voor de bouw staat er veel op het spel. „Hoe langer het duurt voor dit is opgelost hoe meer last Nederland ervan heeft.”

Stikstofuitstoot bouwprojecten

In november pakte een uitspraak van de Raad van State, die besliste dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten, nog dramatisch uit voor de bouwsector. Sindsdien moeten bouwers veel nieuwe rapporten en berekeningen aanleveren om aan te tonen dat realisatie van een project niet bijdraagt aan extra stikstofuitstoot. Daardoor lopen veel bouwplannen vertraging op en is sprake van hogere kosten.