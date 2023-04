Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bekend Nederland reageert op overlijden cabaretier Paul van Vliet (87): ‘Je was als een vader voor me’

Bedroefde reacties op het overlijden van Paul van Vliet. De cabaretier was onder meer bekend van zijn theaterprogramma’s, talloze liedjes en typetjes als Majoor Kees en Haagse Benny. Hij stierf gisteravond in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed, heeft zijn familie bekendgemaakt.

Ook premier Mark Rutte reageert verslagen op het nieuws.

Carrière in een notendop

Een alleskunner zou je hem wel kunnen noemen. Naast zingen en theater deed Van Vliet namelijk nog veel meer. Zo sprak hij enkele stemmen in, zoals die van Koning Radboud in Alfred Joducus Kwak en schreef hij meerdere verhalen en boeken.

Maar Paul van Vliet was vooral bekend als cabaretier. Hij begon zijn carrière bij het Leidsch Studenten Cabaret. Later richtte hij ook zijn eerste professionele ensemble op: Cabaret PePijn. Daarna timmerde hij solo hard aan de weg als onder meer zanger, musicalster en acteur.

Verdriet om dood Paul van Vliet

De ene na de andere bekende persoon reageert op het verdrietige nieuws. Jochem Myer laat in een vrij lang bericht op Instagram weten wat Paul van Vliet voor hem betekende. „Je was als een vader voor me. Ik ga je ontzettend missen”, schrijft hij onder meer.

„Meester van de taal en timing.” Dat schrijft premier Mark Rutte over Paul van Vliet. „De man met de mooiste stem van Den Haag en heel Nederland, is overleden na een leven lang ‘leuke dingen voor de mensen’”, laat Rutte weten op Twitter na het overlijden van Van Vliet.



Paul van Vliet, de man met de mooiste stem van Den Haag en heel Nederland, is overleden na een leven lang ‘leuke dingen voor de mensen’. Hij was meester van de taal en timing en zo blijft hij in onze herinnering. Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte. — Mark Rutte (@MinPres) April 26, 2023

Naast Jochem Myer reageren nog meer collega-cabaretiers. „Dag lieve, slimme, gulle, beschaafde, begaafde Paul”, schrijft Claudia de Breij op Instagram. Ze bedankt Van Vliet „voor alles.” „Je inspiratie. Je ruimhartige adviezen. Je open houding, een jongen van 87. Het zingen. Het schrijven. Je brieven. Je voicemailberichten die zo vaak eindigden met de woorden ‘blijf sterk’ (met die stem van jou. Dat helpt écht. Hielp echt). Dag lieve Paul!”



Peter Pannekoek noemt van Vliet op Twitter een „ontzettend lieve man.” „We stonden ooit in de coulissen en ik zei: ‘Ik moet zo op’ en toen antwoordde hij: ‘Je moet niet op, je mag op.’ #grootheid.”