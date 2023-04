Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onthutsende zaak Oplichters Aangepakt: man wordt jarenlang opgelicht, maar blijft geloven dat hij miljonair wordt

Kees van der Spek duikt tijdens de nieuwste aflevering van Oplichters Aangepakt in een schrijnend verhaal rondom een erfenis-scam. Een oudere man maakt al negen jaar geld over naar Senegal, omdat hij er rotsvast van overtuigd is dat hij binnenkort miljonair wordt.

De journalist noemt het een van de „pijnlijkste confrontaties uit zijn carrière.”

Aflevering Oplichters Aangepakt draait om erfenisoplichting

Het is de bewindvoerder van de man, Caroline Verhagen, die aan de bel trekt. Zij stuurt een alarmerend mailtje naar Van der Spek. De juriste vertelt dat de man vermoedelijk slachtoffer is geworden van erfenisoplichting, volgens het programma een van de oudste trucs uit het boekje. „Waar het op neerkomt is dat er telkens betalingen moeten worden gedaan om de rekening waar de erfenis op staat actief te houden”, legt ze uit. Hij doet dat niet alleen van zijn eigen geld, maar ook van geleend geld. De schatting is dat hij al ruim vijf ton heeft overgemaakt. Bijna twee ton daarvan zou geleend zijn van een vriend.

Het slachtoffer communiceert via e-mail met een dominee, ene Samuel uit Senegal. Hij zou de notaris en beheerder van de miljoenenerfenis zijn. Samuel schrijft in het Nederlands, maar dat is volgens Van der Spek overduidelijk een gevalletje ‘Google Translate’. Verhagen maakt zich ernstige zorgen om haar cliënt. „Hij wil koste van het kost betalingen blijven doen. Hij heeft daar zoveel voor over, dat het ten koste gaat van hemzelf. Ik vind het heel erg heftig en het raakt me heel erg.”

Confrontatie met slachtoffer

Van der Spek en Verhagen reizen af naar Senegal en verzamelen daar het bewijs dat het om een crimineel netwerk gaat. Bij terugkomst proberen ze de man er samen van te overtuigen dat het een scam is. „Er gaat zoveel geld die kant op en je krijgt niets”, begint Van der Spek. De man wil aanvankelijk van geen wijken weten. „Nog niet.”

Dan breekt de journalist het nieuws: er zijn verschillende mensen zich voordoen als ‘dominee Samuel’. „Er zijn tenminste vier mensen die zeggen dat ze de dominee zijn.” Een die mensen is een vrouw uit Dakar. „Ik weet dat dit er niet goed uitziet voor jou, maar die mevrouw is een hoer. Zij is een prostituee en ze heet Doppie. Het is allemaal onzin. Je wordt al negen jaar opgelicht. En ik weet dat dat heel vervelend is, maar als ik dit niet had uitgezocht, had het nog jaren doorgegaan. Het moet gewoon stoppen.”

Berusting

De man is er stil van en Van der Spek haalt een bakje koffie voor de man. „Waar zijn die centjes gebleven?”, vraagt de man. „Verdwenen”, antwoordt Van der Spek. „Verdeeld over al die gasten.” Maar de man doelt niet op het geld wat hij heeft overgemaakt, maar op de zogenaamde ‘erfenis’. „Er bestaat geen erfenis”, probeert de presentator tot hem door te dringen.

Verhagen mengt zich in het gesprek. „Kun je het me vergeven, dat ik dit zo heb uitgezocht? Dat ik Kees heb benaderd?” De man geeft haar een klopje op haar been om duidelijk te maken dat hij het haar niet kwalijk neemt. Van der Spek is benieuwd wat de man denkt. „Kees, je moet eens weten. Er gaat zoveel in je om. Ergens toch ook wel een stukje berusting. Dat je het nu kan laten rusten.” Aan het einde van het gesprek geven Verhagen en de man elkaar een dikke knuffel, waardoor het toch moeilijke gesprek toch nog op een enigszins positieve noot eindigt.

Je kunt Oplichters Aangepakt terugkijken via RTLXL.