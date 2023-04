Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn bevrijdingsfestivals ten dode opgeschreven? Overheid weigert hulp

Het water staat de nationale bevrijdingsfestivals aan de lippen. Daarom luiden de veertien bevrijdingsfestivals de noodklok. Zij waarschuwen: als er geen extra geld komt, valt het doek voor de gratis festivals in meerdere provincies. Maar op hulp van Vadertje Staat hoeven ze in ieder geval niet te rekenen.

Dat schrijft het AD. Na de herdenkingen van 4 mei viert Nederland op 5 mei op uitbundige wijze de vrijheid, die het land na de Tweede Wereldoorlog terugkreeg. In veertien steden zijn Bevrijdingsfestivals.

Bevrijdingsfestivals in financiële problemen

Door de twee coronajaren verkeren veel bevrijdingsfestivals in financieel zwaar weer. Vooral de festivals die zelf eten en drankjes aan de bezoekers verkopen, houden met moeite het hoofd boven water. Met deze inkomsten dekken zij 50 tot 70 procent van de begroting. Onder andere door de coronacrisis en de inflatie zijn deze buffers bijna uitgeput.

In Utrecht leek het er zelfs even op dat het festival om financiële redenen voor het eerst in dertig jaar moest worden geschrapt. Nadat de organisatie partijen had gevonden die garant wilden staan voor als het slecht weer wordt en de omzet tegenvalt, kon het festival toch doorgaan.

De noodlijdende bevrijdingsfestivals hopen dat Den Haag hen met kapitaal wil spekken. Hoewel veel provincies en gemeenten het leed proberen te verzachten met subsidies, bijdragen of garantstellingen, is dat volgens de festivals de komende jaren niet genoeg. Daarom stuurden de festivals een brandbrief naar staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid), die hier namens het kabinet over gaat.

„We voelen ons niet gehoord”, zegt programmaleider Anna Zwezerijnen van het Bevrijdingsfestival Brabant tegen de krant. Volgens haar valt of staat de komende editie met de weergoden. „Bij slecht weer is de bodem van de reserves bereikt.”

Van Ooijen: ‘Kan ik niet vanuit het Rijk oplossen’

Van Ooijen maakte voorafgaand aan de ministerraad over de financiële positie van sommige van de festivals duidelijk dat bevrijdingsfestivals niet hoeven te rekenen op een bijdrage van het Rijk. „Dit kan ik niet allemaal vanuit het Rijk oplossen. Het is een afweging die thuishoort bij de lokale en provinciale democratie.”

Dat Bevrijdingsfestivals stoppen „wil niemand”, zegt Van Ooijen. Zijn ministerie financiert het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Extra subsidie uittrekken om de financiële positie van festivals te verbeteren, ziet hij niet zitten. „Ik weet dat er financiële problemen zijn, maar er zijn ook grote verschillen tussen de festivals”, reageert de staatssecretaris op de oproep van festivals om ze te helpen vanuit het Rijk. Van Ooijen wijst erop dat diverse gemeenten en provincies „in de bres springen om de festivals door te laten gaan.” Dat noemt hij „hartstikke goed nieuws.”