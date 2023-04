Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruud de Wild en Olcay Gulsen over de nasleep van darmkanker: ‘Verschil tussen willen en kunnen is groot’

Vanavond is de eerste aflevering van Ruud & Olcay op de buis, een zesdelige docuserie waarin radio-dj Ruud de Wild en ondernemer Olcay Gulsen een inkijkje in hun leven geven. Het paar liet de camera’s toe in een kwetsbare periode in hun leven, want De Wild kreeg in 2021 de diagnose darmkanker en werkt nog steeds aan zijn herstel. De Wild en Gulsen schoven gisteravond aan bij Beau om hierover te vertellen.

De docuserie was De Wilds idee, verklapt Gulsen. Waarom, dat weet radio-dj zelf ook niet helemaal. „Of het nou mijn ijdelheid was of een TIA”, grapt De Wild. Volgens Gulsen kunnen de twee normaliter goed samenwerken, maar trok ze haar geliefde deze keer slecht. „Op dag drie zei hij dat hij ermee wilde stoppen. Dan zei ik: dat kan je toch niet maken.”

De Wild geeft toe dat hij zich in het maken van een docuserie vergist heeft. „Ik wist niet dat het zo kut zou zijn.” Toch moest hij wel doorgaan. „Anders waren we niet meer bij elkaar geweest.” Gulsen: „Ik vind dat als je ergens ‘ja’ op zegt, dan moet je het gewoon afmaken.”

Ruud de Wild over ziekte

De nasleep van de ziekte van De Wild speelt een grote rol in Ruud & Olcay. Hij vertelt dat het nu goed met hem gaat. „Ik hoef nu voor een paar maanden niet meer voor onderzoek. De zenuwen beginnen na de zomer weer.” Ook probeert hij andere mensen met kanker te helpen, via de chat of telefonisch. Hij vertelt hen wat ze kunnen verwachten en probeert hen wegwijs te maken in het traject.

Hoewel de radio-dj genezen is, kreeg hij een flinke tik van de diagnose. Presentator Beau van Erven Dorens laat een fragment uit de docuserie zien waarop te zien is hoe De Wild niet lekker wordt nadat hij heeft gezwommen. „Hier had hij 1,6 kilometer gezwommen. Dat is voor een fit iemand al een behoorlijke afstand. Het verschil tussen willen en kunnen is zo groot geworden na zijn ziektetraject”, legt Gulsen uit. „Ik snap dat hij daar het heel zwaar mee heeft. Maar je ziet gewoon dat als hij weer helemaal overboord gaat, hij wegvallers heeft. En dat gebeurt best wel regelmatig: een paar keer per week. Ik maak me daar wel zorgen over.”

‘Ongemakkelijke, maar eerlijke televisie’

De Wild had dit fragment eigenlijk liever niet in de docuserie willen hebben. „Het is ongemakkelijke televisie, maar het is ook eerlijke televisie. Ik ben achteraf toch heel trots op wat we hebben gemaakt, omdat het herkenbaar is en ik vind het een spoorboekje voor geluk. Stel dat ik morgen omval, dan kunnen mijn kinderen en mensen die me liefhebben het nog eens terugkijken.”

Als voorbeeld noemt hij het moment waarop hij in gesprek gaat met zijn broers en zussen over hun ingewikkelde jeugd „Dat zijn allemaal dingen die ik anders nooit had gedaan.” Ook Gulsen vond dat een mooi moment. „Ik kom ook uit een heel ingewikkeld gezin, ik denk dat we elkaar daarom ook heel goed begrijpen. Maar het heeft ons juist heel dichter naar elkaar toegebracht. Bij Ruud was het helaas andersom. In de serie ontmoette ik zijn broers en zussen voor de eerste keer en hebben we ook een heel mooi gesprek met elkaar. En dat raakte me ontzettend. Dat denk ik: Jezus, jullie hebben zoveel jaren verloren met elkaar. Terwijl er zoveel liefde is.”

Ze hoopt dat ze hiermee andere mensen inspireren. „Ik hoop dat het voor heel veel mensen herkenbaar is. Wij lijden gewoon een heel normaal leven. Er zijn gewoon heel veel dingen die andere mensen ook overkomen, bijvoorbeeld ziekte of familieruzies.” De Wild vult aan: „Je moet de vragen nu stellen en niet morgen. Morgen zou het weleens niet meer kunnen.”

Je kunt Beau terugkijken via RTLXL.