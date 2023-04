Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Middelbare school in Zaandam houdt deuren dicht vanwege dreigmail met vuurwapen

Het VMBO Pascal Zuid in Zaandam houdt vandaag de deuren dicht voor leerlingen vanwege een dreigmail met foto’s van een vuurwapen die de school gisteravond ontving. Dat bevestigen de politie en de school aan persbureau ANP na berichtgeving van Hart van Nederland.

In de dreigmail, met het onderwerp ‘julliezijnfucked’, schreef een onbekende afzender aan de school onder andere dat „woensdagochtend 4 april 10.30 uur de ergste dat van jullie leven wordt”. In de e-mail stonden ook meerdere foto’s van een vuurwapen.

School in Zaandam houdt deuren gesloten

In de e-mail, die Hart van Nederland heeft ingezien, maakt de afzender met grof taalgebruik duidelijk dat hij de leerlingen en de docenten iets aan wil doen. „Hallo alle. Dinsdag 4 april 10:30 zal de hele school naar de kanker gaan, mensen die op de grond liggen met bloed op hun. Vooral jullie docenten haha. Wordt de ergste dag van je leven let op. Groet, je beste vriend”, leest de e-mail.

De school in Zaandam heeft gisteravond direct contact opgenomen met de politie en heeft op eigen initiatief besloten vandaag niet open te gaan. „We hebben gezegd: we nemen een dag rust”, zegt een woordvoerder van Zaam, de stichting waar de school onder valt, tegen Hart van Nederland. „Ouders zijn ongerust en leerlingen delen het natuurlijk via sociale media.”

Politie is onderzoek gestart naar dreigmail

De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de dreigmail, zo vertelt een woordvoerder aan het nieuws- en actualiteitenprogramma. „We doen onderzoek naar waar dit vandaan komt en hoe reëel de dreiging is. Dit zijn geen grappen, dus we hopen dat we snel degene vinden die dit gestuurd heeft.” Het versturen van een dreigmail zoals deze is volgens de woordvoerder sowieso een strafbaar feit. Ook als de bedreiging niet wordt uitgevoerd.

Vooralsnog is het niet bekend wie de e-mail naar de school in Zaandam heeft verstuurd. Voor vandaag schakelt de school voor zover mogelijk over op online onderwijs. Het is de bedoeling dat de leerlingen morgen wel weer fysiek les kunnen krijgen.

Meer nieuws uit het binnenland lees je hier.