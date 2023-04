Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer Nederlandse bakkers draaien overuren voor Suikerfeest: ‘Booming feestdag’

Dat Turkse en Marokkaanse bakkers in Nederland overuren draaien met Eid al-Fitr, oftewel het Suikerfeest, dat is wel duidelijk. Maar ook steeds meer andere banketbakkers, patisserieën en chocolatiers spelen in op het feest waarmee moslims het einde van de ramadan vieren. En dat is vandaag.

Anne Mieke Ravenshorst van het vakblad Bakkerswereld ziet een trend. Volgens haar heeft de sector door dat ze een ander en nieuw publiek kan aantrekken als ze aandacht besteedt aan het islamitische feest. Wat ook al even opvalt: moslims hekelen het woord Suikerfeest, zo blijkt. Metro schreef eerder nog: ‘Pasen heet toch ook niet Eierfeest?‘

‘Aandacht Suikersfeest na corona toegenomen’

Maar terug naar Mieke Ravenhorst van Bakkerswereld. Volgens haar is de aandacht voor het Suikerfeest vorig jaar, na corona, toegenomen: „Dat is vooral te zien in de Randstad en steden elders. En dan hoef je alleen maar op sociale media te kijken om te zien hoe creatief de sector daarop inspeelt.”

Bij chocolaterie De Bonte Koe werden gisteren tot laat in de avond doosjes met chocoladebonbons voor het Suikerfeest ingepakt. Vier jaar geleden is de winkel met vestigingen in Den Haag, Rotterdam en Schiedam begonnen met het maken van speciale ramadan-chocoladeproducten. Dat heeft er ook voor gezorgd dat de vraag naar producten voor Eid al-Fitr is aangewakkerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Suikerfeest een booming feestdag

„We merken dat het Suikerfeest voor ons steeds meer een booming feestdag is”, zegt eigenaar Amy Klein. „Het wordt ook steeds bekender bij iedereen dat het feest een belangrijk moment is voor moslims. En onze islamitische klanten vinden het heel leuk dat we iets aanbieden voor hun feestdag.”

Voor de bonbonpakketten heeft De Bonte Koe gekozen voor smaken die veel in de Turkse en Marokkaanse keuken terugkomen. Zo zijn er bonbons in de vorm van een halve maan gevuld met pistachenoten en met chocolade omhulde dadels. „Zo blijven we dicht bij ons eigen product maar spelen we ook in op Suikerfeest.”

Klein ziet dat er ook veel vraag komt van bedrijven en ministeries voor de speciale chocoladedoosjes. Die willen volgens haar inclusiever zijn en weten de chocolaterie inmiddels wel te vinden.

‘Niet alleen Pasen en Kerstmis’

Bij bakkerij Oonk uit Enschede besteden ze zo’n drie jaar aandacht aan het islamitische feest. Eigenaar Marc Oonk ziet dat steeds meer moslims hem weten te vinden. In het eerste jaar kwamen zijn klanten er per toeval achter dat zijn zaak ook met Suikerfeest speciale lekkernijen aanbiedt. Nadat de bakker dit jaar zijn Suikerfeesttaart bekend had gemaakt zijn er meteen enkele tientallen bestellingen geplaatst.

Oonk: „Ik vind het alleen maar leuk en mooi dat er meer aandacht is voor het feest, het multiculturele wordt doorgezet. Dat we niet alleen bijvoorbeeld aan Pasen en Kerstmis doen maar ook het Suikerfeest meenemen, en straks ook het Offerfeest.”