Feit of fabel over alcohol: als je door een rietje drinkt, word je sneller dronken

Moeite om feiten en fabels van elkaar te onderscheiden als het om alcohol gaat? Je bent niet de enige: er zwerven talloze onwaarheden over alcohol rond op het internet. In de rubriek Feit of fabel gaan we in gesprek met experts om de waarheid over dit onderwerp boven tafel te krijgen. Met vandaag: word je sneller dronken als je door een rietje drinkt?

Menig student krijgt het te horen: als je je biertje via een rietje opdrinkt, dan word je sneller dronken. Dat klinkt in eerste instantie als onzin, aangezien je evenveel alcohol binnenkrijgt als wanneer je het glas ‘normaal’ leeg zou drinken. Of zit er toch een kern van waarheid in? Metro sprak met Judith Noijen, senior preventiedeskundige bij Jellinek.

Sneller dronken met een rietje

„Ja, als je het puur sec bekijkt, dan kan een glas alcohol door een rietje drinken er inderdaad voor zorgen dat je ietsje sneller dronken wordt”, vertelt Noijen. „Als je alcohol door een rietje drinkt, komt het namelijk wat sneller in het bloed terecht.”

Je mond en gehemelte spelen hier volgens haar een grote rol in. „Als je normaal een slokje neemt, dan komt de alcoholische drank via je tong, bloed, maag en darmen in je lichaam. Maar als je het door een rietje drinkt, dan zorgt het rietje er vaak voor dat de alcohol tegen je gehemelte aankomt.”

Waarom maakt dat zo’n verschil? „De huid van je gehemelte is heel erg dun, en is heel sterk doorbloed”, laat de preventiedeskundige weten. „Wanneer de alcohol tegen je gehemelte aankomt, kan het via die weg al snel in je bloed terechtkomen. Het slaat dan in feite een paar stappen over. Dat kan er inderdaad voor zorgen dat je iets sneller dronken wordt.”

Alcohol verdampt

Dat is volgens Noijen overigens niet de enige reden waarom je iets sneller dronken wordt door alcohol door een rietje te drinken: ook ontstaat er een lagere druk in je mond wanneer je op een rietje zuigt. „Wanneer de druk in je mond lager is, dan verdampt de alcohol sneller. Alles wat verdampt, wordt ook sneller opgenomen via de longen. Lucht met verdampte alcohol inademen zorgt uiteindelijk voor een snellere opname van de alcohol in je bloed.”

De combinatie van die lage druk en een dun gehemelte zorgen er samen voor dat je iets sneller dronken wordt, maar Noijen laat weten dat je het in de praktijk niet echt gaat merken. „Het is echt een klein verschil.”

Sneller drinken = sneller dronken

Nog even terug naar de studententijd, want ook bij verschillende drankspellen komt een plastic rietje vaak om de hoek kijken. Het doel: zo veel mogelijk drank door een rietje opdrinken, in de hoop de snelste te zijn. „Bij dit soort drankspellen wordt de alcohol heel snel gedronken, en vaak ook meer dan één glas per keer. In deze situatie word je dus niet per se sneller dronken door het rietje, maar door de hoeveelheid drank die je binnenkrijgt.”

