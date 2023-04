Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zou jij koning(in) willen zijn? 87 procent van de Nederlanders in ieder geval niet

Het is weer zover. Voor velen één van de gezelligste dagen van het jaar: Koningsdag. Feestje hier, rommelmarktje daar. Er valt genoeg te beleven op de dag dat we de verjaardag van onze vorst vieren. Of vieren we onbewust misschien dat we zelf die taak niet hoeven te vervullen? Het blijkt namelijk dat 87 procent van de Nederlanders niet zit te wachten op het koningschap.

Time2play deed onlangs onderzoek naar de manier hoe wij Koningsdag vieren. Daaruit kwamen veel verschillende resultaten naar voren. Metro sprak onlangs ook Bryan, die met de koning en koningin mocht lunchen vanwege hoe hij zich inzet voor eenzame jongeren.

Vrijmarkten afstruinen op Koningsdag

Een vast onderdeel is voor een hoop mensen toch wel het bezoeken van een vrijmarkt. Of rommelmarkt, het is maar hoe je het noemt. Maar wat willen we dan eigenlijk kopen? Uit het onderzoek bleek dat de meeste mensen toch op zoek gaan naar eten en drinken. Daarna komen spelletjes en spullen voor het huis. Verder in het rijtje staan boeken en kunst.

Versnaperingen zijn dus het belangrijkst. Dat is maar goed ook, want op deze feestdag word je vaak doodgegooid met allerlei hapjes in de kleur oranje. Soesjes, donuts, limonade. Noem het maar op. De oranjetompouce blijkt het meest populair te zijn. 41 procent van de Nederlanders vindt dit de lekkerste Koningsdag-traktatie.

Zelf koning(in) zijn?

Dit jaar zit onze vorst alweer tien jaar op de troon. Een hele tijd en blijkbaar zouden niet veel mensen hem dat nadoen. Onder Nederlanders werd gepeild of zij het koningschap zouden zien zitten. Daar kwam toch wel een vrij duidelijk antwoord uit: 87 procent zei nee.

Uit de resultaten blijkt verder dat 59 procent van de Nederlandse bevolking Koningsdag viert. Een vrijmarkt bezoeken is daarbij verreweg het meest populaire uitje op Koningsdag. 37 procent van de mensen doet dat graag, gevolgd door de keuze voor festivals, met ‘maar’ 24 procent. Daarna komt het langsgaan bij vrienden, met 23 procent.

Wilhelmus wie?

Ons volkslied, het Wilhelmus, bestaat uit maar liefst vijftien coupletten. Niet zo gek dus dat veel mensen niet het hele liedje uit hun hoofd kennen. Het eerste couplet daarentegen heb je misschien weleens gehoord. Om even je geheugen op te frissen: het begint met Wilhelmus van Nassouwe en eindigt met heb ik altijd geëerd. Weet je het weer? Nou, dan behoor je tot de 42 procent van de Nederlanders. De rest, als we de cijfers mogen geloven, kent het niet.