Win een verzorgd dagje uit naar de Bollenstreek (inclusief lunch, huur e-choppers en entree Tulip Experience)

Het duurde even, maar de lente lijkt er nu echt aan te komen. Langzaamaan klimt de temperatuur omhoog en toont de zon zich meer (met uitzondering van afgelopen dagen…). Nu het eindelijk lente is, staan de bollen in de bloemenvelden weer mooi in bloei. En wat is er nou leuker dan een dagje je eigen land en al het moois dat daar te zien is, te verkennen? Als je daar zin in hebt, ben je aan het goede adres. Metro mag namelijk een geheel verzorgd dagje uit voor twee personen verloten onder drie gelukkige lezers.

Zonnetje erbij en de wind door je haren terwijl je langs de bloeiende bloemen crost, wat wil je nog meer?

Metro mag dus aan drie lezers een verzorgd dagje uit voor twee personen weggeven, zes mensen in totaal dus. Alles is voor je geregeld: de huur van e-choppers, een heerlijke lunch bij Funky Moose in Lisse en entree tot de Tulip Experience Amsterdam. Zo’n e-chopper is ideaal om mee rond te rijden, omdat het weinig moeite kost én beter is voor het milieu dan bijvoorbeeld een brommer. Let op: je moet wel 18-plus én in het bezit van een rijbewijs zijn om op zo’n e-chopper rond te zoeven langs alle bloemenvelden. Sleutelwoord hierbij is langs, het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de velden in te gaan.

Bij de Tulip Experience zijn er nóg meer tulpen te zien, dus bloemliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Leuke bijkomstigheid: je mag ook je eigen tulpenboeket daar samenstellen (en dus plukken!). Let wel op: het dagje uit is vastgesteld op zondag 7 mei.

Meedoen

Wil je zo’n fijn verzorgd dagje uit winnen, op zondag 7 mei? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 1 mei, 12.00 uur. De winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):