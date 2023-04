Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bryan (30) mag lunchen met de koning en koningin: ‘Tranen van blijdschap en erkenning’

Honderd Nederlanders mogen morgen aanschuiven voor een lunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Allemaal hebben zij zich op een bepaalde manier ingezet voor hun omgeving. Bryan Vreijsen (30) uit Tilburg is één van hen. Metro blikt met de gelukkige Brabander vooruit.

De feestelijke lunch in de Oranjezaal van Huis ten Bosch in Den Haag wordt gehouden vanwege het 10-jarig koningschap van Willem-Alexander. Het etentje heet 10Maal.

Mail over lunch met koning

Als honderd mensen mogen smikkelen, smullen en babbelen met de koning en zijn vrouw, wie van al die mensen bel je dan op? Het werd Bryan Vreijsen, die in een mail vertelde dat hij zich inzet voor eenzame jongeren en wat de uitnodiging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hem deed.

Bryan doet sinds 3,5 jaar werk voor eenzame jongeren, na vier jaar vakkenvullen bij supermarkt Albert Heijn. Sinds maart van dit jaar is Brabant Maatjes een stichtingen en hoopt hij zijn inkomen eruit te kunnen halen door activiteiten te organiseren voor de eenzame jongeren. „We proberen via de Belastingdienst een ANBI-status ter krijgen, maar blijven non profit.” De activiteiten van Brabant Maatjes zijn er om „een vriendengroep-gevoel na te bootsen.” Bryan doet dit al sinds augustus 2019. De activiteiten kunnen variëren van poolen, tot bowlen, uit eten en nog veel meer. „Eigenlijk doen we elk weekend wel iets en we bedenken dingen samen met de jongeren.”

Bryan was zelf lang eenzaam

Bryan had een traumatische jeugd en was zelf erg eenzaam: „Ik had een slechte band met mijn ouders, mijn vader is overleden toen ik 20 jaar was. Ik moest lang rouwen en had daar heel veel moeite mee.” Ook werd hij altijd gepest op school: „Ik kon gewoon niet voor mezelf opkomen en was altijd het pispaaltje. Ik heb op zes verschillende basisscholen gezeten.” Het pesten ging op de middelbare school nog door en stopte pas op zijn 17de. Op latere leeftijd, een jaar of vijf, zes geleden is Bryan gediagnosticeerd met ADD.

Ik heb op zes verschillende basisscholen gezeten.

„Op een gegeven moment ben ik met psychologen in gesprek gegaan om alles een beetje een plek te geven, maar toen ik dat had gedaan was ik nog steeds eenzaam.” In de zomer van 2019 werden eenzame jongeren, met dank aan Bryan, trending op Twitter. Dat gebeurde door zijn hashtags #maatjegezocht en #eenzamejongeren. Bryan had een oproep geplaatst en ging viraal: „Ik kreeg heel veel reacties, privé, maar ook van andere eenzame jongeren, en ik wilde wat terug doen voor al die mensen. Toen heb ik de Brabant Maatjes-groep opgericht op Facebook.”

Wens: uitbreiding buiten Brabant

Inmiddels is Brabant Maatjes dus lekker bezig, maar kunnen eenzame jongeren buiten Brabant ook meedoen? „Jazeker, al zijn de meeste activiteiten wel binnen Noord-Brabant, we zouden heel graag Nederland-breed willen. Helaas hebben we nu een probleem met vrijwilligers, we zijn nog maar met een team van acht mensen.” Stichting Brabant Maatjes is voor mensen van 18 tot 35 jaar oud. „De Facebookgroep heeft 1330 leden en per week doen ongeveer 20-25 leden mee aan een activiteit via Brabantmaatjes.nl, 80 tot 100 leden per maand dus. Iedereen kan meedoen, of je voor de eerste keer of voor de twintigste keer meegaat, maakt niet uit. Je moet het gewoon zien als een gezellig uitje met je vrienden.”

Bryans leven is op een positieve manier veranderd: „Ik heb vrienden overgehouden aan de stichting en ik voel me veel nuttiger dan vroeger. Ik ben niet meer alleen met Pasen, ik ben niet meer alleen met kerst. Ik heb een aantal vrienden en dat vind ik nu genoeg.”

Bericht van de koning en tranen

Allemaal mooi en heel aardig, maar dit verhaal van Bryan Vreijsen is dus ook nog eens bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima terechtgekomen. In februari ging er een filmpje rond van de koning die een oproep deed voor een lunch op 26 april. Honderd mensen ‘die een 10 verdienen’ mogen aanschuiven. Dit filmpje hebben de volgers en vrienden van Bryan ook gezien: „Mijn volgers, van Twitter vooral, hebben mij hiervoor dus opgegeven. De meesten waren allemaal mensen die ik in het echt niet eens ken. En natuurlijk mijn vrienden.”

Eind maart kreeg hij een telefoontje van de Rijksvoorlichtingsdienst en hoorde Bryan dat hij was uitgekozen voor de lunch met de koning. „De dag voor het telefoontje had ik echt een rotdag en de dag van het telefoontje zelf bleek ik ook genomineerd voor de Ab Harrewijn-prijs (een geldprijs voor originele stichtingen ‘met een hart’, red.). Eigenlijk was ik dus op één dag genomineerd voor twee dingen. Toen heb ik letterlijk een uur gehuild van blijdschap en het gevoel van erkenning.”



Voor een feestelijke lunch is de Koning op zoek naar honderd mensen die in de ogen van anderen een tien verdienen. Dit ter gelegenheid van zijn tienjarig Koningschap. U kunt iemand nomineren om hier bij te zijn via https://t.co/0T3s2pC362 pic.twitter.com/83aRh06p1Y — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) February 13, 2023

Broodje kroket en Beau

De dresscode voor de lunch is donkere kleding, heeft Bryan gehoord. Het is verboden om foto’s te maken, ze beginnen met een officiële begroeting en de samenkomst duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Dat is het enige wat Bryan weet, de rest is een verrassing. Maar hij denkt al vooruit: „Ik wil graag aan de koning en koningin vragen wat zij denken over het probleem van eenzame jongeren. Misschien kunnen we ook indirect een ingang vinden voor de stichting, waardoor we het verder kunnen uitbouwen.”

Het is natuurlijk niet niks, een lunch met de koning en de koningin: „Het wordt wel met de dag spannender, natuurlijk een gezonde spanning. Maar, ik ken gelukkig wel wat andere mensen via sociale media die komen.” Prangende vraag: wat krijgen de genodigden voorgeschoteld? Bryan: „Broodje kroket of zo?, haha. Ik weet het echt niet.”

De lunch is natuurlijk morgen, maar Koningsdag is op 27 april. Je zou dan denken dat die dag voor Brabant Maatjes een groot feest wordt, maar Bryan denkt daar anders over: „Ik zou graag wat willen doen met de stichting, maar ik denk dat ik op Koningsdag de hele dag in mijn bed ga liggen. Ik moet dan even bijkomen van wat er allemaal gebeurd is. Na de lunch schuif ik morgenavond ook aan in talkshow BEAU op RTL 4, dus ik denk dat ik daarna wel bekaf ben…”