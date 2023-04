Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van Waardenberg stelt topfilm De Marathon-fans teleur bij Beau

Twaalf jaar lang ‘leuren’ met een idee voor een film, en dat het dan, als je ‘t eindelijk kunt slijten, een groot succes wordt, dat moet goed voelen. Maar een vervolg op De Marathon? Dat ziet maker, bedenken en acteur Martin van Waardenberg niet zitten, vertelde hij gisteren bij talkshow Beau. Volgens hem is het „een beetje slap” om een vervolg te maken op iets, alleen omdat het een succes was.

Presentator Beau van Erven Dorens wil van Van Waardenberg weten waarom hij zo lang moest ‘leuren’ (iets proberen te verkopen, mocht je ‘t niet weten) met De Marathon. Volgens Van Waardenberg lag dat deels aan de locatie waarin de film zich afspeelt. „Nou, je hebt een scenario en dat moet gefinancierd worden en dan… moet je hierheen, naar o20…”, zegt de oer-Rotterdammer, met duidelijke walging in de stem. „De filmwereld zit hier, maar die vinden het dan niks. ‘Het is een hardloopfilm, dat is een hele kleine doelgroep. En dan ook nog eens in Rotterdam…'”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is de droom van iedere hardloper: de marathon van Rotterdam. Rotterdammer Martin van Waardenberg maakte jaren geleden een film rondom het evenement. De Marathon is nu een klassieker, maar daar dachten veel mensen in eerste instantie anders over. #beau https://t.co/UesgcJpyrs — BEAU (@BeauRTL) April 11, 2023

🏃‍♂️ De Marathon De Marathon is een komedie over vier uitgebluste automonteurs die de Rotterdamse marathon gaan rennen om hun garage van de ondergang te redden. Naast Van Waardenberg waren er hoofdrollen voor Frank Lammers, Stefan de Walle en Marcel Hensema.

Volgens Van Waardenberg was het echter het geval dat ‘buiten de ring filmen’ te duur zou zijn. Van Erven Dorens onderstreept dat: „Het is heel cynisch, maar het is echt waar.” De presentator van Beau benoemt dat De Marathon een enorm succes was, ruim 400.000 mensen bezochten de film. Maar toch zit een vervolg er volgens Van Waardenberg niet in.

„Dan wordt het een commerciële aangelegenheid, weet je wel”, vindt hij. „Dan ga je zeggen van: De Marathon heeft een bepaalde omzet gehaald, dat wil je weer.”

Van Waardenberg heeft wel een idee klaarliggen voor een film over brandweermannen, maar volgens hem wil voorlopig geen enkele filmmaker ermee aan de slag.