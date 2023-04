Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is dit het einde van Ongehoord Nederland? NPO is de omroep liever kwijt dan rijk

Ongehoord Nederland (ON) is voor de derde keer in een jaar tijd op de bon geslingerd. De NPO is klaar met de omroep en heeft staatssecretaris van Media Gunay Uslu gevraagd om de voorlopige erkenning van ON te trekken.

ON krijgt al sinds het prille begin bakken kritiek over zich heen. Na de beruchte racisme-uitzending zwelde dit nog eens extra aan. Een aantal NPO-omroepen besloot daarop zelfs om de samenwerking te verbreken.

Ongehoord Nederland krijgt derde boete

De NPO maakte vandaag bekend dat ON een derde financiële sanctie krijgt. Het gaat om een boete van bijna 132.000 euro. Aanleiding voor de boete is het eind november verschenen tweede rapport van de Ombudsman van de NPO waarin staat dat ON de journalistieke code van de NPO in het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws „stelselmatig heeft overtreden.” Volgens de NPO is ON bovendien nog altijd „onvoldoende bereid tot de samenwerking die voor de NPO nodig is voor de uitvoering van de wettelijk vastgelegde landelijke publieke mediaopdracht.” Ook een verbeterplan van ON leverde niet de gewenste resultaten op.

Eerdere boetes

Eind januari maakte de NPO het voornemen bekend om ON een derde sanctie op te leggen. De omroep van Arnold Karskens had daarna twee weken de tijd om te reageren. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. De laatste is nog niet officieel, omdat ON daartegen in beroep is gegaan.

De eerste sanctie volgde na een rapport van de Ombudsman, die destijds klagers in het gelijk stelde dat ON in zijn programma’s aantoonbaar onjuiste informatie had verspreid. De tweede boete volgde omdat de omroep volgens de NPO niet voldoende bereid was om samen te werken binnen het omroepbestel.

NPO ziet ‘geen andere mogelijkheid’

Volgens de Raad van Bestuur geeft de omroep van Arnold Karskens ondanks drie opgelegde sancties „nog steeds” onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerking. De NPO meldt dat er „geen andere mogelijkheid meer is dan over te gaan tot het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend”, oftewel: het verzoek tot het intrekken van de voorlopige erkenning.

Uslu wordt gevraagd om op te treden omdat de NPO naar eigen zeggen wordt belemmerd in haar taakuitvoering. „De NPO kan haar taken alleen vervullen als de omroepen tot de vereiste samenwerking bereid zijn”, staat in het verzoek van de NPO aan de staatssecretaris.

Reactie Ongehoord Nederland

ON vindt de mening van de NPO „onterecht en vooringenomen.” „Het kritisch belichten van de andere zijde, tegen de mainstream in, maakt ON juist onmisbaar voor de publieke omroep, waar alle diverse geluiden gehoord moeten kunnen worden”, stelt de omroep in een reactie. Volgens ON meet de NPO „met twee maten” en is de derde sanctie „extra wrang, omdat ook over andere collega-omroepen veel klachten binnenkomen en de NPO jarenlang zwaar grensoverschrijdend gedrag bij hen heeft getolereerd zonder ook maar één cent boete uit te delen. (…) Wij zullen uit naam van de vrijheid van meningsuiting de NPO sancties tot bij de hoogste rechterlijke instanties aanvechten.”

ON-presentatrice Raisa Blommestijn noemt de derde sanctie op Twitter „wederom een keiharde aanval op de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Het is duidelijk waar de NPO op uit is: het verbieden van het enige echte oppositiegeluid.” Ook schrijft ze: „Als de staatssecretaris akkoord gaat met het verzoek van de NPO om de omroeplicentie van ON in te trekken is de democratie in Nederland officieel doodverklaard.”



