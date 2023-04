EU-plannen voor digitaal rijbewijs: geen pasje, maar app voor iedereen

De Europese Commissie werkt al geruime tijd aan nieuwe regels voor rijbewijzen die in heel Europa worden afgegeven. De voorwaarden moeten straks in alle Europese landen gelijk zijn én er komt een digitaal rijbewijs. Je hoeft, als het aan Brussel ligt, straks niet langer een pasje bij je te hebben, want er komt een rijbewijs in een app op je smartphone.

Het digitale rijbewijs borduurt voort op de Europese digitale identiteit. Een project waarbij iedere EU-burger een zogenoemd eID krijgt en zelf gaat kiezen welke gegevens met welke organisatie gedeeld worden. Frappant detail: de Nederlandse Tweede Kamer wilde dit niet, maar het kabinet heeft er toch mee ingestemd.

Uiteindelijk moet het voor automobilisten makkelijker worden om een rijbewijs te vervangen, vernieuwen of in te wisselen. Simpelweg omdat alle procedures online zullen verlopen. In het voorstel staat dat ieder land een eigen implementatie van het digitale rijbewijs mag maken, maar dat deze wel uitwisselbaar moeten zijn.

Het digitale rijbewijs is slechts een klein onderdeel van een groter plan. Op de website van de Europese Commissie is een lijvig document genaamd ‘Rijbewijsrichtlijnen van het Europees Parlement en de Raad’ te vinden, dat alle plannen beschrijft. Zo moeten bezitters van een rijbewijs na hun 70ste levensjaar regelmatig hun rijgeschiktheid bewijzen. Zij moeten als het aan Brussel ligt om de vijf jaar een rijvaardigheidstest ondergaan. In Nederland is dit momenteel pas na het 75ste levensjaar.

Dit voorstel is een Europese richtlijn. Lidstaten moeten de richtlijn omzetten in nationale wetgeving en ervoor zorgen dat deze wordt toegepast. Richtlijnen zijn bindend wat betreft het te bereiken resultaat, maar laten de keuze van de vorm en de middelen aan de lidstaten. Ieder land kan daarom in dit geval kiezen voor een eigen app voor het rijbewijs.

Interessant is ook dat het digitale rijbewijs niet bedoeld is om het klassieke pasje volledig te vervangen. Hoewel Europese automobilisten standaard een digitaal rijbewijs krijgen, blijft de typische plastic kaart op aanvraag beschikbaar. Ook de geldigheidsduur wordt teruggebracht van 15 naar standaard 10 jaar. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Raad.

The EU will be the first region worldwide to have a driving licence that works across borders:

🔹 it will be accessible through a mobile phone, and

🔹 would be recognised throughout the EU.

This would make it easier to replace, renew or exchange a driving licence at EU level.

— European Commission (@EU_Commission) April 9, 2023