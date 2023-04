Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel te doen rondom voorleesmiddag dragqueens: nazi- en pedokreten, bedreigingen en een aanhouding

Een voorleesmiddag voor kinderen door dragqueens (mannen die een vrouwelijk alter ego kiezen) in Theater LantarenVenster is gisteren niet zonder slag of stoot verlopen. Het evenement in Rotterdam trok zowel voor- als tegenstanders, die elkaar harde kreten toebeten. Ook op sociale media maakte het de tongen flink los.

In aanloop naar het evenement in Rotterdam waren tientallen bedreigende telefoontjes binnengekomen bij LantarenVenster, zo meldde het theater eerder. De voorleesmiddag was door de organisatie in stilte enkele uren naar voren verschoven. Dit om ouders en kinderen niet bloot te stellen aan betogers die zich tegen het evenement hadden uitgesproken. De voorleesmiddag was voor 14.00 uur aangekondigd, maar werd verschoven naar 10.30 uur. De ophef rondom dit onderwerp is niet nieuw: in 2018 werd er in Nijmegen een voorleesmiddag door dragqueens afgelast door dreiging.

Honderden betogers bij voorleesmiddag dragqueens

Het evenement trok enkele honderden betogers, zowel voor- als tegenstanders van het voorleesevenement. Toen zij zich bij het theater meldden, was de activiteit al afgelopen. Volgens NRC schreeuwden zij harde kreten naar elkaar. De tegenstanders noemden de voorstanders „pedofielen” en andersom „nazi’s.” De twee dragqueens die hadden voorgelezen kwamen hand in hand uit het theater, waarna een ei in hun richting werd gegooid. Actievoerders die sympathiseren met de voorleesmiddag ontvingen de twee dragqueens met gejuich.

Onder andere de jongerenafdeling van de politieke partij Forum voor Democratie (FvD) en conservatieve LGBT+-organisatie Stichting De Roze Leeuw schaarden zich bij de tegenstanders. Om confrontaties te voorkomen had de politie zich tussen voor- en tegenstanders opgesteld.

Het bleef rustig bij het theater, op enkele kleine opstootjes na. Zo hield de politie een groepje voorstanders van de voorleesmiddag tegen die naar tegendemonstranten van de extreemrechtse organisatie Voorpost wilden lopen. De voor- en tegenstanders van de voorleesmiddag bleven tot enkele uren na het evenement bij LantarenVenster staan, al werd het aantal betogers geleidelijk aan kleiner.

Een aantal reacties op Twitter:



De Sfeer wordt grimmiger in Rotterdam. Voorstanders en tegenstanders van de voorleesmiddag door dragqueens staan tegenover elkaar. Tegenstanders roepen leuzen tegen Antifa.pic.twitter.com/D3t8cbTrsI — Kees (@Kees71234) April 16, 2023



“Natuurlijk maken we geen seksuele grappen.”

Nee, de drags zélf zijn de seksuele grap: mannen, verkleed als over the top-vrouwen met glitters, pruiken, hoge hakken. De ‘community’ gáát over seks. Heel leuk in het nachtleven, maar waarom voor kinderen? https://t.co/SlMygtau6G — Harm Beertema (@harmbeertema) April 15, 2023



Volgens een medewerker was het ‘super leuk’ en waren er ‘hartstikke veel kinderen.’

En dát was nou precies de bedoeling! https://t.co/Q9Y58gk22w — Mevrouw de Advocaat (@mevrouwadvocaat) April 16, 2023



Wat ik niet begrijp, je bent toch niet verplicht om met je kind naar die voorleesmiddag te gaan? Je moet er een kaartje voor kopen. Dus waarom al deze ophef?! 🤷🏼‍♀️ — Esther de Laat (@esjedelaat) April 17, 2023

Vrouw aangehouden voor opruiing en bedreiging

Een 51-jarige vrouw is zaterdagavond aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging. Dat meldt de politie gisteren. De opruiende en bedreigende teksten werden online geuit en waren gericht op de voorleesmiddag voor kinderen door dragqueens. „Dat mensen van mening verschillen, is een gegeven. Dat mogen uiten door bijvoorbeeld te demonstreren is een groot goed in een democratie. Maar opruien en bedreigen is strafbaar”, zegt de politie, die laat weten verder onderzoek te doen naar de uitingen.