Dit Was Het Nieuws sluit af met ‘hilarische’ Raven van Dorst: ‘Kijk het programma eens als je mee gaat doen’

Programma Dit Was Het Nieuws – dat altijd op lovende reacties van kijkers kan rekenen – sloot het seizoen gisteren af met niemand minder dan Raven van Dorst en actrice Nhung Dam als gasten. En vooral over Van Dorst waren kijkers, ook vooraf al, laaiend enthousiast. Wat hen betreft, mag de presentator veel vaker langskomen.

Bij het segment Wat er NIET in de kranten stond krijgt Van Dorst al snel de lachers op de hand. Die begrijpt na de korte uitleg van presentator Harm Edens nou niet écht wat de bedoeling is. Hij probeert het nog eens uit te leggen, maar Peter Pannekoek valt hem al snel in de rede: „Waarom kan je het alleen uitleggen via de autocue? Je kunt iemand toch ook gewoon aankijken en uitleggen hoe ‘t spel werkt?” Volgens Jaap-Jan van der Wal, die met Van Dorst in het team zit, maakt het allemaal weinig uit. „Mijn ouders zijn hier, dus we winnen sowieso.”

Dit Was Het Nieuws sluit af met Raven van Dorst

Kortom is de bedoeling een krantenkop te bedenken die onder (of naast) de gegeven kop zou moeten staan. Van der Wal en Van Dorst beginnen met ‘Van hype naar hype’. „Welke hype is aan jou besteed?”, vraagt Van der Wal zich dan af. Van Dorst: „Ook al zeik ik het wel graag af, ik kijk wel altijd het Songfestival.” Volgens diens teamgenoot is dat echter niet echt een hype. Van Dorst probeert het nog wel even: „Wat dan wel? Flippo’s? Tamagotchi?” Van der Wal weet inmiddels genoeg en laat zijn hoofd in zijn handen zakken. „Zo, we moeten jou echt nog veel gaan uitleggen vandaag.”

Volgens Edens had Van Dorst beter „een keer kunnen kijken (naar Dit Was Het Nieuws, red.) als je meedoet. Of heb je geen ontvangst op die boerderij?” De verwarring blijft alom bij Van Dorst, maar die krijgt daarmee juist de lachers op de hand in de studio. Kijkers willen de presentator dan ook vaker zien bij het programma, laten ze weten op social media. „Raven in Dit Was Het Nieuws, dat is altijd lachen! Dank voor je humor, Raven”, klinkt het bijvoorbeeld.

Hieronder kun je het segment bekijken:

Dit Was Het Nieuws kijk je terug via NPO Start.