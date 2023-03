Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is verkiezingsdag: op deze bekende personen kun je ook stemmen

Pak je stempas er maar bij. Vandaag kunnen we namelijk gaan stemmen voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschappen. Maar op wie stem je dan? Die vraag spookt bij velen vaak tot op het laatste moment nog door het hoofd. Als je straks je stembiljet openvouwt, kan het zo zijn dat je denkt: hé, die ken ik. Dit jaar zijn er namelijk ook een aantal bekende Nederlanders die zich verkiesbaar hebben gesteld.

Iedere vier jaar mogen we in Nederland stemmen voor de Provinciale Staten. Dat is het parlement van de provincie, indirect kiezen we vandaag de Eerste Kamer. Tegelijkertijd mogen we ook onze vertegenwoordigers voor de Waterschappen kiezen. Zij beheren onder meer de dijken in ons land en zorgen voor voldoende water.

Bekende namen bij het stemmen

Naast een waslijst aan (voor velen) vrij onbekende mensen, doen er ook enkele bekende Nederlanders mee. Zoals bijvoorbeeld presentator en historicus Maarten van Rossem en voetbaltrainer Foppe de Haan. Veel van die BN’ers doen puur mee als een soort symbolische ondersteuning, maar sommigen maken daadwerkelijk kans om verkozen te worden. Zo wordt de lijst van het CDA in Overijssel aangevoerd door Rick Brink. Hij werd in 2019 gekozen tot de allereerste ‘minister van gehandicaptenzaken’ in een programma van KRO-NCRV op NPO 1.



Wie zijn de kandidaten die voor CDA Overijssel meedoen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart? Zij stellen zich aan u voor. Ditmaal onze lijsttrekker Rick Brink uit Hardenberg. #meerrickmeerwij #minderikmeerwij #voorheelnederland #psov2023 @BrinkRick85 pic.twitter.com/TQJIecUQ0T — CDA Overijssel (@CDAOverijssel) March 14, 2023

Maarten van Rossem doet mee voor de Partij van de Arbeid. Daar is hij de lijstduwer in het waterschap Stichtse Rijnlanden. In datzelfde waterschap is ook Corrie van Brenk kandidaat. Ze duwt de lijst van de waterschapspartij AWP. Die partij neemt het onder meer op tegen 50PLUS. Dat is toch wel enigszins opmerkelijk te noemen, aangezien Van Brenk voor die partij ooit fractievoorzitter in de Tweede Kamer was.

Landelijk én provinciaal

Blader je verder, dan valt je misschien nog iets anders op. Niet alleen de namen van bekende Nederlanders zoals van Rossem staan op de kieslijsten. Ook landelijke politici zijn erop terug te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Eerste Kamerlid Annabel Nanninga van JA21 en staatssecretaris Aukje de Vries van de VVD.



De stembussen zijn open. Je kan stemmen voor provinciale staten en het waterschap. Zo bepaal je mee wat er gebeurt in jouw provincie en waterschap. pic.twitter.com/1uQp3LrESZ — Aukje de Vries (@aukjedevries) March 15, 2023

Ook niemand minder dan Thierry Baudet van Forum voor Democratie is verkiesbaar. Hij staat in Noord-Holland op de lijst voor de Provinciale Staten.