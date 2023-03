Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waterschapsverkiezingen staan voor de deur, maar waar stemmen we eigenlijk voor?

Heb jij je stempas al klaar liggen? 15 maart vinden er namelijk weer verkiezingen plaats. Niet één, maar twee. Naast de Provinciale Staten kun je ook je stem laten horen voor de waterschapsverkiezingen. Misschien niet echt een ‘hot’ onderwerp, maar toch hebben we in Nederland veel met water te maken. Wat doen de waterschappen eigenlijk? We spreken één van de jongste kandidaten op de lijst voor tekst en uitleg.

In Nederland hebben we maar liefst 21 waterschappen. Ieder richten ze zich op een bepaald gebied. Soms zijn dat hele provincies, maar het kunnen ook specifieke regio’s zijn, waarbij gekeken wordt naar een stroomgebied. De waterschappen zijn er in Nederland om te zorgen voor schoon en genoeg water. Daarnaast is een andere belangrijke taak het handhaven van de waterveiligheid. „Waterschappen beschermen Nederland tegen overstromingen. Dat doen ze door het versterken van de dijken en door ruimte te maken voor rivieren”, valt te lezen op de website van de waterschappen.

Vier jaar geleden sprak Metro met de destijds 18-jarige Johannes van der Poel uit Ede. Hij mocht toen voor het eerst stemmen én stelde zich meteen verkiesbaar voor waterschap Vallei-Veluwe. Helaas lukte het hem toen niet om verkozen te worden, maar daar laat hij het niet bij zitten. Hij probeert het namelijk gewoon nog een keer. Als nummer vijf op de kieslijst voor de SGP doet hij ook dit jaar weer mee aan de verkiezing. We gaan nogmaals bij hem langs.

Van der Poel schat zijn kansen zelf positief in „Ik ben een optimist, dus dit jaar lukt het hopelijk wel”, laat hij weten. „Het ligt bij de kiezer, maar ik ben beschikbaar en ik zou het prachtig vinden een bijdrage te kunnen leveren. Het liefst als lid van het algemeen bestuur en anders wat meer op de achtergrond. Daar kan je ook sturen namelijk.” Mocht het hem daadwerkelijk lukken om verkozen te worden, dan wil de inmiddels 22-jarige Gelderlander zich onder meer gaan richten op het delen van de kennis die we in Nederland hebben. „Wij hebben het hier heel goed op orde, maar dat gunnen we anderen ook. Laten we onze kennis en expertise verder verspreiden, door fondsen uit te breiden om bijvoorbeeld studenten de mogelijkheid te bieden om in andere delen van de wereld zowel kennis op te doen en te delen.”

Een toekomst met water

Water is sinds jaar en dag een uitdaging voor ons land. Het is inmiddels alweer 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Een gebeurtenis die burgers niet in de koude kleren is gaan zitten. Ook vrij recent hebben we binnen onze landsgrenzen nog kunnen meemaken wat voor schade water kan aanrichtten. Bijvoorbeeld tijdens de overstromingen in Limburg, in 2021. „Nederland ligt voor een groot gedeelte onder zeeniveau, dus we moeten rekening houden met water”, stelt van der Poel. „Kijk daarbij naar de afgelopen zomers. Daar zie je langere tijden van droogte, maar ook perioden van hevige regenval. Wij moeten dat water een plek geven.”

Johannes is zelf nog erg jong, maar vindt het belangrijk dat mensen van zijn leeftijd van zich laten horen. „Als er een generatie is die zich verkiesbaar moet stellen, dan zijn dat juist de jongeren”, laat hij weten. „Het waterschapsbestuur beslist heel veel over de lange termijn-zaken. We kijken nu al naar 2050.”



Nederland en water, ze zijn onlosmakelijk verbonden. En 15 maart mag je je stem uitbrengen over hoe we omgaan met water bij jou in de buurt. Wat er precies valt te kiezen leggen wij uit! #Waterschapsverkiezingen #NederlandKiest #Stemmen #ToekomstVanOnsWater #EchtIetsTeKiezen pic.twitter.com/4FFKLgUZby — Unie v Waterschappen (@waterschappen) March 7, 2023

Opkomst voor de waterschapsverkiezingen

Eerder gaf Johannes al aan optimistisch te zijn over zijn kansen. Nu is het de vraag hoeveel mensen binnen zullen druppelen bij de stembureaus. Hij snapt namelijk dat niet iedereen precies weet wat de waterschappen inhouden „Ik begrijp dat als je thuis alleen de envelop met je stempas binnenkrijgt, dat je een paar keer achter je oren moet krabben. Dat je je dan afvraagt: ik ken het waterschap van de belasting, maar wat doen ze nou eigenlijk?” Toch is hij redelijk hoopvol over de opkomst van de aanstaande verkiezingen. „Ik denk dat er geen groot verschil zal zijn met de vorige keer, maar toch zie ik het liefst de volle honderd procent.”

Leeftijdsgenoten raadt hij aan zich te verdiepen in de verschillende partijstandpunten. „Je moet echt gaan stemmen! Het lijkt misschien een ver van je bed-show, maar we gaan allemaal de gevolgen merken van bijvoorbeeld weerextremen. Daar moeten de waterschappen nú naar handelen. Als we dat pas over dertig of veertig jaar doen, dan zijn we te laat.”

Op 15 maart mogen alle kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. Dat kan op verschillende locaties, zoals in buurcentra, maar ook op bepaalde stations. Stembureaus zijn van 07.30 tot 21.00 uur geopend.