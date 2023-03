Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Durf jij het aan? Beruchte P.I. Vught zoekt nieuwe gevangenisdirecteur

De grootste criminelen als Ridouan Taghi, Willem Holleeder, Gökmen Tanis, Dino Soerel en Mohammed Bouyeri verblijven in de beruchte en zwaarbeveiligde Penitentiaire Inrichting in Vught. En daar komt nu een vacature vrij, namelijk die van gevangenisdirecteur. Een baantje waarbij je niet moet terugdeinzen voor een bedreiging hier en daar.

Gevangenisdirecteur André Aarntzen levert namelijk na vijf jaar zijn gevangenissleutel in. In een interview met BN De Stem vertelt hij over zijn vertrek. Een besluit dat hij naar eigen zeggen niet uit veiligheidsredenen nam. Hij is op zoek naar een nieuwe uitdaging voordat hij met pensioen gaat. Daarom wordt hij vestigingsdirecteur van het Justitieel Complex Zeist.

Grootste topcriminelen in Penitentiaire Inrichting Vught

Bij deze beruchte gevangenis in Vught hoort de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), waar de zwaarste topcriminelen zitten. Volgens oud-directeuren moet de nieuwe gevangenisdirecteur niet bang zijn. Integendeel, volgens de directeuren moet een kandidaat „moedig” zijn. Ook moet een geïnteresseerde volgens hen met naasten overleggen wat er te wachten staat.

Zo wilde topcrimineel Ridouan Taghi vanuit de EBI adressen van vier gevangenismedewerkers opsporen. Zij zouden hem namelijk moeten helpen bij een ontsnapping. De medewerkers moesten direct onderduiken en ook Aarntzen werd in zijn vrijheden beperkt. De ontsnappingsplannen van Taghi zetten de EBI op scherp. Zo meldde EenVandaag vorig jaar dat medewerkers een tijdje maskers droegen als zij met Taghi in contact kwamen.

Vacature voor directeur van meest beruchte gevangenis

„Het is niet zomaar een baantje”, vertelde strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma in Goedemorgen Nederland. „De meeste mensen die daar zitten, willen naar buiten. Daar doen ze soms ook heel verdomd veel moeite voor.”

„En als dat niet lukt, willen ze toch een soort luxe leven daarbinnen. Dus er komt veel spul naar binnen, wat eigenlijk niet naar binnen mag”, aldus de advocaat. „Daar moet je op letten. Maar het moet natuurlijk ook een beetje humaan blijven.”