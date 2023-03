Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Net een film: Maffiabaas ontsnapt uit gevangenis met geknoopte lakens

Oké, normaal gesproken zie je dit scenario alleen in films. Maar de 39-jarige Marco Raduano is toch echt geen acteur. Nee, hij is een van de grootste maffiabazen van Italië en besloot te ontsnappen uit de gevangenis. Jawel, door middel van geknoopte lakens.

Raduano heeft klaarblijkelijk vroeger weleens naar een misdaadfilm gekeken, want voor zijn eigen ontsnappingspoging liet hij zich daardoor inspireren. Enkele dagen geleden ontsnapte hij namelijk uit de zwaarbewaakte Badu ‘e Carros-gevangenis op Sardinië.

Maffiabaas Marco Raduano ontsnapt door opgeknoopte lakens

En zoals een echte gevangene dat doet, knoopte hij zijn lakens aan elkaar en maakte daar een touw van. Van zijn ontsnapping zijn beelden gemaakt, waarop te zien is dat Raduano langs een wit koord naar beneden klimt. Van hem ontbreekt nog ieder spoor. Overigens staat Badu ‘e Carros bekend om de extreme veiligheidsmaatregelen.

Wie Marco Raduano is? Deze maffiabaas zat een gevangenisstraf van 18 jaar uit en hij blijkt niet bepaald een lieverdje. Zo leidde hij een bende die bekend stond om de handel in cocaïne en brute moorden. De bendeleden verbrijzelden de schedels van hun slachtoffers om een waardige begrafenis in de weg te zitten.

Zwaar bewaakte gevangenis

Raduano zat sinds 2018 in de cel, maar na vijf jaar vond hij ‘t wel mooi geweest. Overigens kreeg hij vanwege ‘goed gedrag’ wel een baantje in de gevangenisbibliotheek. Op de een of andere manier kreeg de maffiabaas inzicht in de werkschema’s van het personeel, waarna hij vakkundig een moment uitkoos om te ontsnappen.

Maar wat hangt er eigenlijk altijd in een zwaar beveiligde gevangenis? Juist, beveiligingscamera’s. Zo ook in de Badu ‘e Carros, waarop we Raduano, in trainingspak, langs de muur zien klimmen. Overigens waren de cipiers die deze camerabeelden moeten bekijken tijdens de ontsnappingspoging wellicht net even koffie halen, want pas na twee uur werd opgemerkt dat Raduano was gevlogen. „Het lijkt erop dat alles al in gereedheid was gebracht en dat de ontsnapping al een tijd goed gepland was”, vertelde vakbondsleider Giovanni Villa aan de Britse The Telegraph. Volgens de vakbond ontbreekt het aan personeel in de gevangenis.

In ieder geval is de ontsnapping van Raduano wereldnieuws.