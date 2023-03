Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Problemen met aanvragen STAP-budget: ‘Grote bende!’

Wie gisteren een poging deed het STAP-budget aan te vragen, stuitte op een niet-werkende website. Vanwege een grote technische storing was het niet mogelijk de subsidie aan te vragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Volgens velen is het aanvragen van het budget ‘een grote bende’.

Het STAP-budget is een subsidie van maximaal 1000 euro die men kan aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Alleen werkenden of werkzoekenden van 18 jaar of ouder kunnen in Nederland het budget aanvragen. Eind vorig jaar werd al bekend dat het zogenoemde ‘januaritijdvak’ in 2023 om de subsidie aan te vragen over werd geslagen.

Technische storing bij aanvragen STAP-budget

Vanwege de storing liet het UWV in eerste instantie al weten dat het virtuele loket voor de budget aanvragen pas later open zou gaan. Namelijk om 11.00 uur in plaats van 10.00 uur. Toch werd al vrij snel duidelijk dat ook dit niet zou gaan lukken. „De mogelijkheid om STAP-subsidie aan te vragen wordt verplaatst naar een andere datum. Meer informatie volgt later. Nogmaals onze excuses”, schreef het UWV op Twitter.

Het UWV, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het aanvragen van de subsidie, onderzoekt nog wat de storing heeft veroorzaakt en hoe die is op te lossen. Als de fout is hersteld, zal het nog enkele dagen duren voordat alles weer gereed is om het loket te openen, aldus het UWV. Dat zal dus op z’n vroegst begin volgende week zijn.

Wachtrij roept associaties op

Aanvragers van het budget stonden lange tijd in de online wachtrij, wat voor voor veel ongenoegen zorgde. „Bende! Grote Bende! Twee uur verspild! Mensen vragen serieus vrij om in die wachtrij te staan. Hebben hoop en dan dit! Ongelooflijk”, schrijft iemand op Twitter.

Een andere twitteraar vergelijkt de wachtrij voor het aanvragen van het budget met die van een zeker attractiepark.



Voelt toch een beetje alsof je 3 uur bij de #Efteling in de rij staat voor de python, dat je éindelijk vooraan staat en er ineens een technische storing is waardoor je met de lege karretjes voor je neus eindeloos langer moet wachten…#STAPbudget #stomsysteem pic.twitter.com/HN2mRc0kPp — Lieke Muller (@LiekeMuller) February 28, 2023

Het FNV reageert ook en maakt op haar beurt een andere vergelijking. De vakbond vindt dat het systeem doet denken aan „de turbulentie bij de kaartverkoop voor populaire concerten” en dat er een principe geldt van „wie het eerst komt, die het eerst maalt”.

Verkeerd gebruik van budget

Het STAP-budget is er om mensen te helpen naar een betere positie in het werkende leven en op de arbeidsmarkt. Toch wordt deze niet altijd ingezet op de manier waar die voor bedoeld is. Laurens Dassen, fractievoorzitter van de politieke partij Volt zat gisteravond aan tafel bij het tv-programma Op1. Volgens hem wordt het budget voor verkeerde doeleinden gebruikt. Zo benoemde hij onder meer biercursussen of aromatherapie.

„Het is de grootste onzin dat we daar belastinggeld voor geven”, laat hij weten. Volgens de politicus zou het STAP-budget veel beter gebruikt kunnen worden. „Zorg dat je het STAP-budget zo inzet, dat je mensen beweegt naar sectoren waar de arbeidstekorten het grootst zijn.” Als voorbeeld hiervoor noemt hij de zorg en het onderwijs.