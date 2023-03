Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pakje sigaretten halen? Daar ga je dit weekend heel wat meer voor betalen

Je zou het misschien kunnen denken, maar het is geen grap. De accijns op tabak gaat zaterdag 1 april met 1,22 euro omhoog. Voor een pakje sigaretten van twintig stuks moet dan gemiddeld 9 euro worden neergeteld. Een aardige klap op de portemonnee van rokers. Over een jaar komt er trouwens weer 1,22 euro bij en kost een pakje sigaretten gemiddeld 10 euro.

Naast roken zijn er ook veel mensen die vapen. Dat is het gebruiken van e-sigaretten die vaak een smaakje bevatten. Onlangs luidden artsen in Nederland nog de noodklok op TikTok hiertegen. Zij deden dat met de hashtag #artsenslaanalarm.

Nog niet overal hogere prijs op sigaretten

Niet alle rokers zullen vanaf zaterdag al meer moeten betalen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat is afhankelijk van het merk en het verkooppunt. Leveranciers mogen tot uiterlijk 1 juni hun oude voorraad tegen de huidige prijs aan tabakswinkels verkopen. „Maar daarna is die mogelijkheid afgelopen en moet alles de nieuwe prijs hebben”, laat een woordvoerder weten.

Aansporen te stoppen

De accijnsverhoging is bedoeld om het aantal rokers te laten dalen. „We weten uit onderzoek dat 80 procent van alle rokers wil stoppen. Die mensen willen we zoveel mogelijk steunen om er nu ook echt mee op te houden”, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). „Enerzijds met de forse prijsverhogingen dit jaar en volgend jaar. Anderzijds met goede stophulp, minder verkooppunten en een verdere beperking van de plekken waar je mag roken, zodat mensen minder in de verleiding komen om weer te beginnen met roken.”

De verhoging van de belasting op tabak is een afspraak uit het regeerakkoord. Het overheidsbeleid is erop gericht dat in 2040 geen enkele jongere meer begint met roken. In 2022 rookte 18,9 procent van de 18-plussers. Een jaar eerder was dat 20,6 procent.