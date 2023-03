Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stroom inkopen op goedkoopste moment? Energiebedrijven overwegen schommeltarieven

Een wasje draaien? Televisie kijken of iets opladen? Wat als je alleen stroom koopt als je het nodig hebt? Energiebedrijven overwegen het aanbod van schommeltarieven, waarbij je zelf stroom kunt inkopen. Ook op de goedkoopste momenten.

De energietarieven waren de afgelopen periode nogal zo’n onderwerp waar menig Nederlander zich druk om maakte. Want stroom niet goedkoop. En daar dachten sommige energieleveranciers wellicht een slimme stap te zetten, richting ultravariabele stroomprijzen. Energiebedrijf Vandebron was de eerste, maar ook Eneco, Vattenfall en Essent overwegen deze schommeltarieven voor stroominkoop.

Energiebedrijven overwegen schommeltarief goedkope stroom

Een app zou inzicht bieden in wat de stroomprijs op dat moment doet. En of het dan interessant is om de stroom in te kopen. De Telegraaf schreef erover en ook bij Goedemorgen Nederland kwamen deze ultra variabele stroomprijzen aan bod. Door eigenhandig energie in te kopen, zouden klanten profiteren van groene stroom van windparken en zonnepanelen. Dat is goedkopere stroom dan die van gas- en kolencentrales, maar het aanbod wisselt. Omdat het afhangt van de hoeveel wind of zon. In Scandinavië wordt deze werkwijze al toegepast.

Vergelijk het maar een beetje met de de aandelenmarkt. De prijs van stroom verandert ieder uur en de klant bepaalt zelf wanneer hij of zij stroom inkoopt. Aan het eind van de maand krijg je de rekening. Energieleveranciers hopen op deze manier ervoor te zorgen dat niet iedereen op de piekmomenten stroom gebruikt. Zo zal stroom aanschaffen rond het begin van de middag goedkoper zijn, dan bijvoorbeeld rond etenstijd.

Energie inkopen tijdrovend

Journalist Jean Dohmen van Het Financieel Dagblad vraagt zich af of dit niet te veel tijd kost. Volgens hem hebben Nederlanders behoefte aan zekerheid, vertelde hij bij Goedemorgen Nederland. „Dit betekent dat je er nog veel meer bovenop moet zitten, en de vraag is of mensen dat willen.” Daarnaast legde Karen van Oudenhoven, van het Sociaal Cultureel Planbureau, uit dat deze ‘digitale’ optie niet voor iedereen is weggelegd. Zoals bijvoorbeeld voor ouderen of kwetsbare groepen in de samenleving. Overigens schreef Metro eerder over het feit of een vast energiecontract nu juist wél of niet slim is.